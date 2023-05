Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele alte Menschen leben in großen Häusern. Werden diese frei, könnte sich der Immobilienmarkt beruhigen. Wie sich die Preise entwickeln, hängt aber auch stark von der Nachfrage ab.

„Ständig hört man, dass es in Deutschland an bezahlbarem Wohnraum fehlt. Gleichzeitig leben viele sehr alte Menschen in riesigen Wohnungen. Spricht das nicht dafür, dass eigentlich ausreichend Wohnfläche zur Verfügung steht und die Immobilienpreise langfristig sogar fallen werden?“

Soziologen bezeichnen das von Ihnen beschriebene Phänomen als „Remanenzeffekt“. Je älter jemand ist, desto größer ist in der Regel die Wohnung oder das Haus, das die Person bewohnt. Das liegt daran, dass mit fortschreitendem Alter meist auch das Einkommen steigt. Außerdem neigen Menschen dazu, auch dann in ihrem Zuhause wohnen zu bleiben, wenn ein oder mehrere Familienmitglieder ausziehen oder sterben.

Ein Blick auf die Altersstruktur der Bevölkerung in Deutschland lässt erwarten, dass bereits in wenigen Jahren