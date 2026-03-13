Fahrräder lassen sich günstiger versichern, als viele denken. Laut Stiftung Warentest gibt es guten Diebstahlschutz schon für wenig Geld

Guter Schutz fürs Fahrrad muss nicht teuer sein. Zu diesem Ergebnis kommt ein aktueller Test der Stiftung Warentest. Die Experten haben 112 eigenständige Fahrradversicherungen untersucht – vom einfachen Diebstahltarif bis zu umfassenden Kaskoversicherungen.

Die gute Nachricht: Wer sein Fahrrad gegen Diebstahl absichern will, kann das bereits für relativ wenig Geld tun. Für ein Rad im Wert von etwa 1500 Euro gibt es laut Stiftung Warentest sehr guten Schutz schon für rund 30 Euro im Jahr. Eine eigenständige Fahrradversicherung sei häufig günstiger, als viele Verbraucher vermuteten.

Grundsätzlich lasse sich ein Fahrrad auch über die Hausratversicherung absichern. Doch dieser Schutz sei meist an Bedingungen geknüpft – etwa daran, wo das Rad abgestellt wird oder zu welcher Tageszeit es verschwindet. Wer ein teures Fahrrad besitze oder sein Rad regelmäßig draußen abstelle, für den könne eine eigene Radversicherung sinnvoll sein.

Unterschiede nach Regionen

Die Preise unterscheiden sich je nach Region deutlich. In Großstädten mit hohen Diebstahlzahlen fallen die Beiträge meist höher aus als in kleineren Städten oder auf dem Land. Einige Anbieter verzichten aber auf solche regionalen Unterschiede und verlangen bundesweit denselben Beitrag.

Neben reinen Diebstahlversicherungen gibt es auch Kaskotarife. Diese sind teurer, decken dafür aber mehr Schäden ab. Versichert sind dann etwa Stürze, Unfälle oder Vandalismus. Teilweise übernehmen die Versicherer in den ersten Jahren sogar Kosten für Verschleiß an wichtigen Bauteilen. Für hochwertige Fahrräder oder E-Bikes könne sich ein solcher Tarif lohnen – gerade wenn das Rad häufig genutzt werde. Welche Versicherung sinnvoll sei, hänge aber vor allem vom Wert des Fahrrads, vom Wohnort und auch vom persönlichen Sicherheitsbedürfnis ab. Der Test erscheint in der April-Ausgabe der Zeitschrift „Finanzen“ der Stiftung Warentest und ist auch online abrufbar.