„In der Welt unterwegs – Die Geschichte des Caravanings“ heißt das tolle, reich bebilderte Werk der Autospezialisten Thomas Wirth und Christian Steiger (der seine Karriere als RHEINPFALZ-Mitarbeiter begann). Vor gut 100 Jahren ging es in den USA los mit „My Car is my Castle“. Delius Klasing Verlag, Bielefeld, 296 Seiten, ISBN 978-3-667-12241-4, 39,90 Euro.

Nach 20-jähriger schwieriger Recherche hat Manfred Woll aus dem südpfälzischen Insheim den zweiten Band (308 Seiten) seiner MZ-Renngeschichte (nun von 1962 bis 1977) vorgelegt. Damit gibt es ein umfassendes Werk über die Rennsportaktivitäten des Motorradwerks Zschopau von den Anfängen 1949 bis zum Ende. Das Buch ist nur über den Verlag (www.79oktan.de, Tel. 0800 7965826 erhältlich und kostet 39,90 Euro plus Versand. Passt bestens für alle, deren Herz für Motorräder schlägt.