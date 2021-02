Im Leben des künftigen US-Präsidenten Joe Biden spielt die Eisenbahn eine große Rolle. Nach dem Tod seiner ersten Frau bei einem Autounfall wurde er als junger Senator zum regelmäßigen Bahnpendler. Jahrzehntelang hat er sich danach im Kongress für den Zugverkehr engagiert und dabei den Wert überparteilicher Kooperation besonders schätzen gelernt.

Am Anfang von Joe Bidens Zeit als Bahnpendler steht eine Tragödie. Kurz nach seinem überraschenden Sieg bei den Wahlen zum Senat 1972 kommen seine Frau und seine Tochter bei einem Autounfall ums Leben, seine beiden Söhne werden dabei schwer verletzt. Nur mit Mühe kann Biden dazu überredet werden, seine Wahl in den Senat überhaupt anzunehmen. Um abends bei seinen kleinen Söhnen sein zu können, zieht er nicht nach Washington, sondern fährt die Strecke von Wilmington (Delaware) nach Washington jeden Tag hin und zurück mit dem Zug.

Biden findet Gefallen an der täglichen Zugfahrt, die gewissermaßen zum Teil seines politischen Markenkerns wird. Sie symbolisiert, dass er nicht Teil der abgehobenen Elite in Washington ist, sondern mitten unter seinen Wählern wohnt. 36 Jahre pendelt er als stets wiedergewählter Senator mit dem Amtrak-Zug zwischen Wilmington und Washington. Erst als er 2008 unter Barack Obama Vizepräsident wird, zieht er nach Washington um. Am Tag nach Ablauf seiner Amtszeit als Vizepräsident steigt er in Washington wieder in den Amtrak-Zug nach Wilmington. Dass es diesen Zug noch gibt, ist nicht selbstverständlich – und nicht zuletzt auch das Verdienst von „Amtrak-Joe“.

1972 singt Arlo Guthrie „City of New Orleans“

1972, im Jahr als Joe Biden zum ersten Mal in den Senat gewählt wird, entsteht auch ein Klassiker unter den US-Eisenbahnsongs. Arlo Guthrie, der Sohn der US-Folklegende Woody Guthrie, hat seinen größten Erfolg in den US-Charts mit dem Stück „City of New Orleans“. In dem ein Jahr zuvor von Steve Goodman geschriebenen Song geht es um eine Zugfahrt von Chicago nach New Orleans und den „disappearing railroad blues“, die Traurigkeit über die im Verschwinden begriffene US-Eisenbahn.

Der Reisezugverkehr der US-Eisenbahnen war damals in einem desolaten Zustand. Einen großen Teil der früheren Fahrgäste hatten sie an Auto und Flugzeug verloren, am Personenverkehr hatten die privaten Bahnen kein Interesse mehr. 1971 wurde unter Präsident Richard Nixon das halbstaatliche Unternehmen Amtrak gegründet, das den größten Teil des verbliebenen Reisezugverkehrs übernahm. Die eigenwillige Konstruktion war ein Kompromiss zwischen der Aversion der Republikaner gegen eine echte Staatsbahn und der Abneigung der Demokraten gegenüber Zuschüssen für private Unternehmen.

Vermeintlicher Auslaufbetrieb schafft Trendwende

Tatsächlich war Amtrak wohl von vielen zuerst als eine Art Auslaufbetrieb gedacht, der den Reisezugverkehr in den USA nach und nach verschwinden lassen sollte. Doch dem Unternehmen gelang es in einem mühsamen Prozess, in dem es auch immer wieder Rückschläge gab, den Verkehr zu stabilisieren und dann sogar für steigende Fahrgastzahlen zu sorgen. 1972 beförderte Amtrak rund 15,8 Millionen Fahrgäste, 2019 waren es 32,5 Millionen.

Eine wesentliche Rolle spielte dabei, dass sich im US-Kongress immer wieder Mehrheiten für Zuschüsse fanden, die Amtrak zumindest das Überleben erlaubten. Zusätzliche Finanzquellen ergaben sich in Bundesstaaten, die am Eisenbahnverkehr interessiert waren. Die republikanischen Präsidenten Ronald Reagan und George W. Bush konnten sich mit ihren Plänen für eine Ende von Amtrak nicht durchsetzen.

Parteiübergreifende Bündnisse für Amtrak

Beim Schmieden überparteilicher Allianzen im Kongress spielte der bekennende Bahnfahrer Joe Biden oft eine zentrale Rolle. Dabei fand er Verbündete auch unter (teilweise erzkonservativen) republikanischen Senatoren, die meist aus regionalpatriotischen Gründen am Eisenbahnverkehr interessiert waren. Hilfreich war für Biden sein Ruf, ein typischer Vertreter des „Delaware Way“ zu sein, der sich durch unideologischen Pragmatismus auszeichnet und so parteiübergreifende Einigungen erleichtert.

Amtrak hat zwar mehrere republikanische Präsidenten überlebt, lebte aber jahrzehntelang meist nur von der Hand in den Mund, manchmal am Rande der Insolvenz. Auch die Jahre von 2008 bis 2016, als die Demokraten mit Barack Obama den Präsidenten und mit Joe Biden den Vizepräsidenten stellten, brachten keinen Durchbruch zu einer groß angelegten Renaissance der US-Eisenbahn im Personenverkehr, nicht zuletzt, weil die Demokraten bereits 2010 ihre Mehrheit im Kongress verloren.

Große Fortschritte im Nordost-Korridor

Deutliche Fortschritte hat es in den vergangenen Jahrzehnten immerhin auf der Vorzeigestrecke von Amtrak, dem Nordost-Korridor von Washington über New York nach Boston gegeben. Zu diesem Korridor, in dem Amtrak atypischerweise auch einen großen Teil der Infrastruktur besitzt, gehört auch Joe Bidens Strecke von Wilmington nach Washington. 2016 hat Amtrak für den Nordost-Korridor neue Triebzüge bestellt, die in den kommenden Jahren geliefert werden sollen.

Der bevorstehende Einzug von Biden ins Weiße Haus löst nun bei Eisenbahnern und Bahnfahrgästen in den USA große Hoffnungen aus. Ob Biden sie erfüllen kann, wird nicht zuletzt davon abhängen, wie sich der wahrscheinlich weiter von den Republikanern dominierte Senat verhalten wird. Biden gehört einer Generation von Senatoren an, die den Senat über Parteigrenzen hinweg oft noch als ein besonderes Gremium verstanden, in dem – ganz im Sinne der US-Gründerväter – vernünftige Kompromisse ausgehandelt werden. Angesichts der Polarisierung in der US-Politik, die sich unter Präsident Donald Trump noch einmal massiv verschärft hat, ist dies inzwischen aber deutlich schwieriger geworden.

Streit um Bidens Wahlkampftour mit Amtrak

Anlass zum Streit um Amtrak gab die Tour, die Biden im Oktober mit einem gecharterten Amtrak-Zug durch die Staaten Ohio und Pennsylvania machte. Das Wahlkampfteam von Präsident Donald Trump kritisierte scharf, dass Biden ein mit öffentlichen Mitteln finanziertes Unternehmen für seinen Wahlkampf missbrauche. Das war erkennbar eine Retourkutsche für die Kritik der Demokraten an der Nutzung des Weißen Hauses für Wahlkampfzwecke durch Trump. Das Biden-Team reagierte darauf mit dem Hinweis, jeder könne einen Amtrak-Zug chartern. Dagegen sei es „last time we checked“ (als wir das letzte Mal nachgesehen haben) nicht möglich gewesen, das Weiße Haus für Parteiveranstaltungen zu mieten.

