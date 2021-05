Die rheinland-pfälzische Investitions- und Strukturbank (ISB) hat 74.200 Anträge auf Soforthilfe für coronabedingt lahmgelegte Unternehmen erhalten. Bewilligt wurden davon 41.900.

Das teilte Wirtschaftsminister Volker Wissing am Mittwoch den Mitgliedern des Wirtschaftsausschusses des Landtags mit. Alle 74.200 Anträge, die binnen knapp drei Wochen bei der ISB eingegangen sind, seien bearbeitet. 41.900 der Hilfebegehren seien bewilligt worden, so Wissing weiter. Diese seien inzwischen ausgezahlt oder befänden sich in der Auszahlung. Bisher seien 323 Millionen Euro an die Empfänger überwiesen worden.

Fast ein Drittel der Anträge, 21.600, seien reine Mehrfachanträge gewesen, die „zur Seite gelegt werden“, sagte ISB-Chef Ulrich Dexheimer. 4000 Begehren seien abgelehnt worden. Bei 6700 Anträgen bestehe entweder der Verdacht auf Betrug oder es gebe Mängel oder Lücken in der Antragstellung. Diese Fälle könnten nicht automatisiert bearbeitet werden, die Bearbeitung dauere länger.

Bearbeitung „recht zügig“

Wissing betonte, dass die Bearbeitung in Rheinland-Pfalz „recht zügig“ erfolgt sei angesichts einer rechtssicheren Prüfung. Andere Bundesländer waren anders vorgegangen und hatten zeitweise die Auszahlungen eingestellt, weil es zu Betrugsfällen gekommen war. Wissing reagierte damit auf Kritik aus Politik und Wirtschaft am rheinland-pfälzischen Vorgehen und am zeitlichen Ablauf, die etwa von den vier Industrie- und Handelskammern des Landes geäußert worden war. „Ich würde die Entscheidung über das Vorgehen jederzeit wieder so treffen“, sagte Wissing.