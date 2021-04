Chinas Außenhandel erlebt ein robustes Wachstum, das die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt beflügelt. Auch deutsche Exporteure können zufrieden sein. Im März legten die Exporte der Volksrepublik in Dollar berechnet um 30,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie der Zoll am Dienstag in Peking berichtete. Die Importe wuchsen sogar um 38,1 Prozent. Die verstärkte globale Nachfrage und die niedrige Vergleichsbasis im vergangenen Jahr nach dem scharfen Wirtschaftseinbruch zu Beginn der Corona-Krise in China sorgten für die starken Zuwachsraten.

Der März war der neunte Monat in Folge, in dem die chinesischen Ausfuhren wuchsen. Die Importe stiegen im sechsten Monate in Folge. Für das erste Quartal ergibt sich ein Zuwachs der Exporte um 49 Prozent. Die Einfuhren legten um 28 Prozent zu.

Auch Deutschland profitiert von der kräftigen Erholung in China, seinem wichtigsten Handelspartner. Nach den Zollangaben stiegen die Importe aus Deutschland im ersten Quartal um 28,4 Prozent. China lieferte umgekehrt aber um 60,5 Prozent mehr Waren nach Deutschland.