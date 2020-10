Deutschlands Exporteure kommen nur mühsam aus dem Corona-Tal. Ein Lichtblick ist das Geschäft mit China.

Die Ausfuhren haben auch im August noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Gegenüber Februar, dem Monat vor Beginn der coronabedingten Einschränkungen, lagen die Ausfuhren saison- und kalenderbereinigt um 9,9 Prozent niedriger, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Die Importe waren um 6,4 Prozent niedriger. Die Wirtschaft fürchtet wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen weltweit neue Belastungen zum Jahresende.

Die Exporte waren zu Beginn der coronabedingten Einschränkungen im März um fast 12 Prozent und im April um fast 24 Prozent jeweils gegenüber dem Vormonat eingebrochen. Zeitweise Grenzschließungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der Lieferketten zu Beginn der Corona-Pandemie hatten das Geschäft mit „Made in Germany“ ausgebremst. Die allmähliche Erholung der Wirtschaft in vielen Ländern kommt den Exporteuren nun zugute. Seit Mai erholen sich die Ausfuhren langsam. Von Juli auf August legten die Exporte um 2,4 Prozent zu. Die Entwicklung bei den Importen war ähnlich; hier lag die Zunahme von Juli bis August bei 5,8 Prozent.

Nachholeffekte in Europa

Der Originalwert der exportierten Waren- und Dienstleistungen belief sich bei den Ausfuhren im August auf 91,2 Milliarden (saison- und kalenderbereinigt 101,3 Mrd) Euro, bei den Importen auf 78,5 Milliarden (85,6 Mrd) Euro.

Der leichte Exportanstieg sei „vor allem dem wiederaufgeflammten China-Geschäft und den bisherigen Nachholeffekten in Europa zu verdanken“, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier. Laut Statistik lagen die Exporte nach China im August nur 1,1 Prozent unter denen des Vorjahresmonats; aus der Volksrepublik kamen in dem Monat auch die meisten Importe nach Deutschland. „Doch die Coronavirus-Pandemie hält die Wirtschaft noch in vielen Ländern in Schach, darunter leiden die Geschäfte der deutschen Exporteure“, sagte Treier.

Die Ausfuhren in die USA fielen im August im Jahresvergleich um 21,1 Prozent. Nach Großbritannien exportierten die deutschen Unternehmen im August 7,3 Prozent weniger Waren und Dienstleistungen als vor einem Jahr. Auch die Einfuhren aus den USA und aus Großbritannien sanken.

Der Brexit und die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl bringen aus Sicht von BGA-Präsident Anton Börner weitere Risiken mit sich. „Wir dürfen uns nichts vormachen: Wer auch immer die Wahl gewinnt, die transatlantischen Beziehungen werden nicht auf alte Pfade zurückkehren. Wir können aber hoffen, dass der Umgang ein zivilisierter sein wird.“ Und: „Der Brexit nimmt immer absurdere Züge an.“ Der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen warnte zudem: „Das Corona-Virus lässt die Infektionszahlen momentan wieder weltweit in die Höhe schnellen und kann uns zum Jahresende nochmals einen Strich durch die Rechnung machen.“

DIHK-Außenwirtschaftsexperte Treier forderte Transparenz und „Augenmaß“ bei Reisebeschränkungen: Die Unternehmen litten weiter unter der angespannten Pandemielage in zahlreichen Industriestaaten. „Ohne die Möglichkeit für Geschäftsreisen können vielfach Aufträge oder Investitionen nicht abgeschlossen werden.“