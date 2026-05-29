Die gewaltige Explosion der Blue-Origin-Rakete ist ein enormer Rückschlag für die Weltraum-Pläne von Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Von Tobias Käufer, Miami

Zunächst lief alles nach Plan, dann aber verschwand die Blue-Origin-Rakete in einem riesigen Feuerball. Die nach dem ersten Amerikaner, der die Erde im Weltraum umkreiste, benannte „New-Glenn“-Rakete sollte eigentlich auf ihren Start in ein paar Tagen vorbereitet werden. Ziel war es 48 Satelliten ins All zu bringen, die das Netzwerk von Amazon- und Blue-Origin-Gründer Jeff Bezos deutlich ausweiten sollten.

Doch so weit kam es sich. Der Starttest entwickelte sich zu einem Desaster, die Triebwerke gingen erst in Flammen auf, dann zersprangen sie in Einzelteile. Das ganze Ausmaß der Explosion und der Zeitaufwand, um die Anlage wieder herzustellen, wird wohl erst in ein paar Tagen einzuschätzen sein. „Es werden keine Mitarbeiter vermisst. Sobald wir mehr wissen, werden wir die Informationen weitergeben“, kommentierte Bezos. Anschließend gab er sich kämpferisch: „Sehr harter Tag, aber wir werden wieder aufbauen, was auch immer wieder aufgebaut werden muss, und wir werden wieder fliegen. Es lohnt sich.“

Nasa will Mondbasis bauen

Es ist die zweite vielbeachtete Explosion innerhalb weniger Tage. Zuvor war das „Starship“ von SpaceX, das zum mit Bezos konkurrierenden Unternehmensimperium von Elon Musk zählt, bei der Landung nach einem Testflug in Flammen aufgegangen. Ein Unternehmenssprecher erklärte allerdings, dies sei eine mit Absicht provozierte Explosion gewesen: „Dieser Feuerball ist genau das, was wir uns heute für das Raumschiff gewünscht haben – so seltsam das auch klingen mag, aber es ist die Wahrheit.“

Mit einer Höhe von 124 Metern ist „Starship“ die größte und leistungsstärkste Rakete des SpaceX-Konzerns aus dem texanischen Boca Chica, die von Musk und seinem Team speziell für Marsmissionen entwickelt wurde. Die US-Weltraumbehörde Nasa setzte bislang darauf, dass sie bereits 2028 Astronauten auf dem Mond landen und beim Bau einer permanenten Mondbasis helfen wird.

Für die beiden Milliardäre, die sich einen Wettlauf um Präsenz und ökonomische Macht im Weltraum liefern, sind die beiden Explosionen herbe Rückschläge, die die Zeitpläne weiter verzögern. Und sie offenbaren, unter welchem Druck ihre Unternehmen stehen, die eng gesteckten Zeitpläne zu erreichen. Die Konkurrenz treibt die beiden Unternehmen immer wieder zu neuen Entwicklungserfolgen, aber sorgt auch dafür, dass sie stets an den Rand der Leistungsfähigkeit gelangen – und eben darüber hinaus. Die Nasa will nun die Ursachen der Vorfälle klären. Auch ihre Pläne dürften in Verzug geraten.

Politische Mondmission?

Die Rückschläge haben auch eine politische Dimension, denn wenn es im Wahljahr 2028 gelingen könnte, eine erfolgreiche bemannte Mondmission zu starten, dürfte das Einfluss auf die Stimmung im Land haben. Schon die jüngste Mondmission „Artemis II“ der Nasa sorgte in den USA selbst und weltweit für ein riesiges Medieninteresse. Erfolgreiche Weltraum-Missionen färbten immer auch auf das jeweilige Regierungslager ab.

Laut „Washington Post“ erklärte Verkehrsminister Sean P. Duffy Ende vergangenen Jahres, dass Musk-Unternehmen „SpaceX“ liege mit seinem Zeitplan für eine Mission zur Rückkehr des Menschen auf den Mond im Rückstand. „Blue Origin“ gilt mit seiner „New Glenn“-Rakete als ernstzunehmender Konkurrent zu SpaceX. Nun werden die Karten offenbar neu gemischt, Duffy hatte bereits damals angedeutet, dass die Verträge mit „SpaceX“ neu ausgehandelt werden könnten.

Clayton Swope vom „Zentrum für Strategie und internationale Studien“ hatte schon vor der Explosion der Blue-Origin-Rakete in den US-Medien laut Zweifel geäußert, ob überhaupt Mondlandefähren rechtzeitig einsatzbereit würden. Die jüngste Explosion am Donnerstag zeige nun neue Probleme auf, auch weil das Ausmaß der Schäden an der einzigen Startrampe von New Glenn überhaupt noch nicht absehbar sei.