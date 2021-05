Je länger die Pandemie dauert, je länger über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität diskutiert wird, desto absurder erscheinen manche Entscheidungen, die auf Länderebene getroffen werden. Und die sind weiß Gott nicht mit der unterschiedlichen Verbreitung des Virus erklärbar.

Nach langen Wochen haben sich Bund und die 16 Länder vergangenen Mittwoch darauf verständigt, die straffen Zügel etwas zu lockern. Doch darf weiterhion jedes Bundesland diese gemeinsame Grundlinie nach eigenem Gusto auslegen und gestalten. So ist es in Nordrhein-Westfalen, dem Land mit den zweithöchsten Fallzahlen auf Corona positiv getesteter Menschen erlaubt, dass riesige Möbelhäuser öffenen dürfen. Wovon Ikea, nachdem sie Hygienevorschriften umzusetzen bereit sind, auch leidlich Gebrauch machen will. Gleichzeitig ist an Rhein und Ruhtr der Besuch von Tierparks, die ebenfalls finanziell Not leiden und in denen die Abstandsregeln sicher sehr gut einzuhalten wären, weiter verboten.

In Rheinland-Pfalz hingegen - im Gegensatz zu NRW nicht so stark von Infektionen betroffen - ist zwar der Besuch von Zoos erlaubt, aber Geschäfte dürfen noch bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter öffnen. Immerhin, kann man einwenden. Im benachbarten Baden-Württemberg üsen Länden geschlossen bleiben, sofern ihr Verlaufsraum einen Quadratzentimeter größer ist. Abtrennen nicht erlaubt.

Nun mag der Mainzer Kompromiss einigen Geschäften helfen. Auf großflächige Präsentation angelegte Geschäfte wie Möbelhäuser oder Modegeschäfte, die über mehrere Etagen ihre Waren anbieten, hilft dies nicht. Und wieder sorgen länderspezifische Regelungen für Verunsicherung - vor allem aber für einen verzerrten Wettbewwerb, der teils irreparable Schäden verursacht.

Wäre des verschieden starke Ausmaß der Virus-Verbreitung der Grund für die unterschiedlichen behördlichen Anordnungen - man wäre geneigt dem zuzustimmen. Doch offenbar spielen politische Gründe keine unwesentliche Rolle. Da ist der verschobene Kampf um den CDU-Vorsitz, bei dem auch NRW-Ministerpräsident Laschet eine Rolle spielt. Und da sind die Vorkämpfe von Landtagswahlen. In Rheinalnd-Pfalz wird kommendes Jahr gewählt. Und mancherorts, so hat es die Organisation ascassdsad kritisiert, spielt wohl auch die Zusammensetzung der Beraterstäbe der Landesregierungen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Dort, wo Unternehmenschefs und Wirtschaftsvertreter die Gremien dominieren, die die Lockerungen am größten. Grundlage für Entscheidungen über eine Rückkehr zur normalen Handelswelt sollten fundierte Daten der Medizin-Experten sein und nicht politisches Machtstreben oder wirtschaftliche Interessen. Denn sonst könnte in einer zweiten Welle das Virus erbarmungsloser zuschlagen als bisher und die Wirtschaft weitaus stärker schädigen. Es steht die Existenz Tausender Betriebe auf dem Spiel und damit von Hunderttausenden Beschäftigten.