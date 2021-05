Das Zukunftskonzept TEE 2.0 soll mehr Schnell- und Nachtzüge in Europa schaffen. Einige EU-Staaten wollen für grenzüberschreitende Direktverbindungen besser kooperieren. Fernziel ist dabei ein attraktiver Europa-Takt, zu dem der geplante Deutschland-Takt gehört.

Benny Engelbrecht brachte es am Montag auf den Punkt. Die Bahn müsse in ganz Europa „wieder cool werden“, betonte der dänische Transportminister beim virtuellen Schienengipfel in Berlin. Die Online-Veranstaltung hatte sein deutscher Amtskollege Andreas Scheuer initiiert. Mehrere EU-Staaten unterzeichneten dabei eine Absichtserklärung für mehr internationale Schnell- und Nachtzüge in Europa auf Basis des deutschen Konzepts TEE 2.0.

In den Statements von Politikern und Bahnmanagern sowie im Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel fehlte es nicht an Visionen und guten Wünschen für bessere Bahnverbindungen in Europa. Um die Ziele des Green Deal zu erreichen, der Klimaschutz in Europa voranbringen soll, brauche man „die Bahn als nachhaltigen Verkehrsträger mehr als je zuvor“, warb Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission. Bis 2050 solle der vor allem von Autos und Lkws verursachte Schadstoffausstoß im Verkehr um 90 Prozent sinken. Viel mehr Reisen und Transporte in Europa sollen auf die Schiene verlagert werden. Dazu solle sich der Hochgeschwindigkeitsverkehr bis 2030 verdoppeln und bis 2050 verdreifachen. Zudem soll bis Ende der Dekade 50 Prozent und bis zur Mitte des Jahrhunderts 100 Prozent mehr Fracht auf Zügen unterwegs sein. Noch in diesem Jahr werde Brüssel dazu einen „Aktionsplan“ vorlegen, kündigte von der Leyen an.

Vom Deutschland-Takt zum Europa-Takt

Die Bundesregierung hat ebenfalls ehrgeizige Ziele und will trotz des massiven Rückschlags durch die Corona-Krise weiterhin die Fahrgastzahlen im deutschen Bahnverkehr bis 2030 verdoppeln. Dafür sei der schnelle Ausbau der Infrastruktur nötig, betonten Scheuer und sein Staatssekretär Enak Ferlemann. Unerwähnt blieb, dass wechselnde Bundesregierungen über Jahrzehnte die Modernisierung der Schiene vernachlässigt haben – was nun Hauptursache dafür ist, dass Teile des deutschen Bahnnetzes massiv überlastet sind. Kanzlerin Merkel wie Scheuer betonten, dass nun bis 2030 viele Milliarden Euro für Ausbau und Digitalisierung bereitstehen, damit ein „Deutschland-Takt“ bundesweit kürzere Fahrzeiten, bessere Anschlüsse und mehr Kapazität schaffen könne. Dieser Deutschland-Takt soll langfristig Teil eines Europa-Takts werden.

Am Montag wurde noch eine gesonderte Absichtserklärung von Deutschland, Österreich und Tschechien für den Ausbau der Bahnstrecke von Berlin über Prag nach Wien unterzeichnet, wo sich künftig die Fahrzeit von acht auf vier Stunden halbieren soll.

TEE 2.0 betrifft Mannheim und Karlsruhe

Zu dem auf den früheren Trans-Europ-Express (TEE) anspielenden Konzept TEE 2.0 gehören bereits in der ersten Stufe auch zwei Linien, die über Mannheim und Karlsruhe führen. Zum einen der TEE 3/4 von Amsterdam über Basel nach Rom, zum anderen der TEE 5/6 von Berlin über Lyon und Madrid nach Malaga. Für letzteren wird sogar eine Umsetzung in der „nahen Zukunft“ (near future) angepeilt, für den Zug von Amsterdam nach Rom Mitte der 2020er-Jahre – ebenso für einen Zug von Hamburg über Mannheim nach Mailand

Als realistischer darf wohl die baldige Einführung eines Direktzugs von München über Zürich nach Mailand gelten. Sie wäre wahrscheinlich ab Ende 2024 möglich. Für Ende 2024 plant die DB auch die Einführung eines ICE von Berlin nach Paris. Erheblichen Rückenwind haben durch die TEE-2.0-Pläne auch Bemühungen um eine Belebung des Nachtzugverkehrs bekommen. Schon im Dezember 2021 sollen Nachtzüge von München nach Paris und von Zürich nach Amsterdam eingeführt werden.

Kommentar: Wolkige Visionen reichen nicht