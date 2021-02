Das Kapitel Hardware-Nachrüstung von Euro-5-Diesel-Fahrzeugen ist so gut wie abgeschlossen. Nur ein Bruchteil der Fahrzeuge, die von Fahrverboten betroffen oder bedroht sind, wurde umgerüstet. Da einer von drei Herstellern der SCR-Katalysatoren insolvent ist und der andere seit Wochen über Produktionsprobleme klagt und nicht mehr ausliefert, dürfte sich daran auch in Zukunft nichts ändern.

Nach Informationen unserer Zeitung hat Daimler insgesamt 824 Mal Autohaltern einen Zuschuss für die Umrüstung gewährt. VW teilt auf Anfrage mit, dass die Anzahl konzernweit bei 195 liege. VW und Daimler sind die einzigen Hersteller, die sich auf Druck der Bundesregierung 2018 verpflichtet haben, von Fahrverboten betroffenen Haltern einen Zuschuss von bis zu 3000 Euro nach erfolgter Umrüstung zu zahlen. Der Bestand an Euro-5-Diesel-Pkw ist deutlich höher. Zum Stichtag 1. Oktober fuhren noch knapp fünf Millionen Euro-5-Diesel auf deutschen Straßen, das entspricht einem Drittel des gesamten Diesel-Pkw-Bestands.

Tatsächlich etwas höher

Die Anzahl der tatsächlichen Nachrüstungen dürfte etwas höher liegen, da nur VW und Daimler die Nachrüstung bezuschussen, es aber auch Nachrüstkits für BMW und Volvo gibt. Einige Halter dürften die Nachrüstung auch aus eigener Tasche bezahlt haben. Für sämtliche Fahrzeuge der Importeure – außer Volvo – gibt es gar keine Nachrüstlösungen.

Mit dem Nachrüstset lässt sich der Stickoxidausstoß der Dieselfahrzeuge reduzieren, so dass sie nicht von den erlassenen oder weiter drohenden Euro-5-Fahrverboten betroffen sind.

„Konzept gescheitert“

Ein Sprecher von VW teilt mit: Das Interesse von VW-Haltern an Nachrüstlösungen sei deutlich zurückgegangen. Er zieht ein vernichtendes Fazit: „Das Konzept der Hardware-Nachrüstung kann als gescheitert angesehen werden. Die Kunden fragen die Lösung so gut wie nicht nach.“ Bei Daimler heißt es, das Interesse sei gering und konzentriere sich nur auf den Stuttgarter Bereich. 6159 Kunden hätten sich auf einer eigens im Internet geschalteten Seite registriert, 837 Anträge seien gestellt und 824 Anträge genehmigt worden. Daimler und VW zahlen bis zu 3000 Euro, wenn der Halter in der Nähe der Fahrverbote wohnt oder arbeitet. Außerdem muss das Auto vor einem bestimmten Datum gekauft worden sein.