Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als drei Millionen Kisten voller Orangen im Wert von fast 40 Millionen Euro droht nach Auffassung südafrikanischer Zitrusfarmer die Vernichtung. Denn die Europäische Union hat ihre Importbestimmungen für die Früchte verschärft.

Die Mitte vergangenen Monats beschlossene Maßnahme trat am Donnerstag in Kraft und soll angeblich die Verbreitung eines lediglich in Afrika beheimateten Schädlings, der „falschen