Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Über gemeinsame Gaseinkäufe der EU-Mitgliedstaaten will die EU-Kommission die Preise am Markt drücken. Vor Tisch ist dagegen der von manchen Staaten geforderte Gaspreisdeckel.

Radikale Eingriffe in den Gasmarkt wird es in Europa trotz der Krise vorerst nicht geben. Die EU-Kommission stellte am Dienstag ihre Vorschläge zur Regelung des Marktes vor. Ziel ist es, in diesen