Gegen Google haben die Wettbewerbshüter der EU-Kommission bereits Bußgelder von mehr als acht Milliarden Euro verhängt – jetzt nehmen sie Apple unter die Lupe. Für den iPhone-Konzern geht es um zwei wichtige Grundsätze seines Geschäfts.

Die EU-Kommission prüft nach Beschwerden von Konkurrenten, ob Apple unfairen Wettbewerb in seinem App Store und beim Bezahlsystem Apple Pay betreibt. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager leitete zwei offizielle Verfahren ein. So beschwerte sich der Musikdienst Spotify über die Abgabe von 30 beziehungsweise 15 Prozent auf Abo-Einnahmen im App Store, die ihn gegen Apples eigenes Angebot benachteiligten. Bei Apple Pay kritisierten Banken unter anderem, dass sie nicht an Apple vorbei auf den NFC-Chip zum kontaktlosen Bezahlen zugreifen können. Die Debatte gibt es schon lange. Apple Pay ist der einzige Weg, um auf iPhones Zugriff auf den NFC-Chip zu bekommen, über den man das Telefon an der Kasse statt einer Bankkarte einsetzen kann. Apple sieht das als technische Lösung, um die Zahlungssicherheit zu gewährleisten und versichert, dass jeder, der Zugang zu Apple Pay wolle, ihn auch bekomme.

Die Kommission hat nach einer vorläufigen Prüfung jedoch Bedenken, dass die Geschäftsbedingungen von Apple hier den Wettbewerb verfälschen und die Auswahl für Verbraucher verringern. „Apple legt offenbar Bedingungen für die Nutzung von Apple Pay in kommerziellen Apps und auf Websites fest“, sagte Vestager. „Apple darf den Verbrauchern mit seinen Maßnahmen aber nicht die Vorteile der neuen Zahlungstechnologien vorenthalten.“

Apple weist alle Vorwürfe zurück

Im App Store verlangt Apple seit dem Start grundsätzlich eine Abgabe auf Einnahmen mit digitalen Dienstleistungen oder Artikeln. Netflix bietet deshalb seine Abos nicht direkt in Apps auf Apple-Geräten an. Spotify schickte wegen der Praxis 2019 eine Beschwerde nach Brüssel. Die Firma sieht sich im Nachteil, weil Apple als Plattform-Betreiber beim eigenen Streamingdienst Apple Music den ganzen Betrag behalten könne. Zudem wollen die Wettbewerbshüter Einschränkungen in den Blick nehmen, wonach App-Entwickler die Nutzer nicht über alternative und häufig günstigere Kaufoptionen außerhalb der Apps informieren dürfen. Apple wies die Vorwürfe zurück.

Brüssel prüft seit Jahren amerikanische Technologiekonzerne. Gegen Google verhängte Vestager in drei Verfahren Bußgelder von 8,25 Milliarden Dollar (7,37 Mrd Euro). Dabei ging es unter anderem um das Betriebssystem Android und die Shopping-Suche mit Artikel-Angeboten. Auch Amazon haben die Wettbewerbshüter im Visier.