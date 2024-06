Vom Milliardenprogramm „Horizon Europe“ profitieren Wissenschaftler in ganz Europa. Doch nicht alles läuft reibungslos.

Werbung für Europa kann auf keinen Fall schaden. Also vermeldet Brüssel kurz vor der Europawahl am kommenden Sonntag noch einmal ihre Erfolge. Die EU pumpe mehr Geld in die Forschung, hieß