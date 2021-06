Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat den Schutz von Urheberrechten bei Material auf Online-Tauschbörsen gestärkt.

Wer anderen Nutzern auf einer Internet-Plattform urheberrechtlich geschütztes Material Dritter zur Verfügung stellt, der muss damit rechnen, dass IP-Adresse, Name und Anschrift an den Rechteinhaber weitergeleitet werden. Dies sei unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, entschied das höchste EU-Gericht am Donnerstag in Luxemburg. Der Auskunftsantrag des Rechteinhabers müsse aber gerechtfertigt, verhältnismäßig und nicht missbräuchlich sein.

Konkret geht es in dem Urteil um sogenannte Peer-to-Peer-Computernetzwerke. Auf ihnen wird etwa eine Video-Datei in Schnipseln auf den dazugehörenden Computern gespeichert. Die Segmente können von anderen Mitgliedern desselben Netzwerks wieder zusammengesetzt werden, so dass auch urheberrechtlich geschützte Dateien abgespielt werden können. So wird das Urheberrecht unterlaufen. Der EuGH betont, dass das Zugänglichmachen einer Datei über diesen Weg eine „öffentliche Wiedergabe“ nach EU-Recht ist. Dieses verbiete es nicht, IP-Adressen von Peer-to-Peer-Netzwerknutzern, deren Internetanschlüsse für illegale Aktivitäten genutzt worden sein sollen, systematisch zu speichern. Mit dem Urteil solle ein hoher Schutz geistigen Eigentums gewährleistet werden, teilte das Gericht weiter mit.