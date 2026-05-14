Die EU-Kommission will lange Bahnreisen einfacher und damit zur Alternative zum Flugzeug machen. Gestärkt werden sollen auch die Rechte der Fahrgäste.

Die Idee klingt gut: eine Reise, ein Ticket. Was beim Fliegen gelingt, ist für Europas Bahnfahrer allerdings ein Wunschtraum. Das will die EU-Kommission nun ändern und die Buchung grenzüberschreitender Zugreisen einfacher machen. Gleichzeitig sollen auch die Fahrgastrechte ausgeweitet werden. So sollen die Passagiere etwa bei verpassten Anschlüssen europaweit eine Entschädigung bekommen. Die Hoffnung ist, dass auf diese Weise die Bahn eine attraktivere Alternative zum Flugzeug wird.

Der zuständige EU-Kommissar Apostolos Tzitzikostas betonte am Mittwoch bei der Präsentation des Papiers in Brüssel, dass durch diesen Vorstoß nicht nur die Buchungen einfacher würden, sondern auch die Ticketpreise sinken würden. Den Bahnunternehmen prophezeite er im selben Atemzug steigende Passagierzahlen. Die EU-Kommission kritisiert seit Jahren, dass in Europa die Buchung von Bahnreisen mit mehreren Teilstrecken und Tickets verschiedener Unternehmen komplex sein kann – „vor allem aufgrund fragmentierter Buchungssysteme und der starken Marktpräsenz bestimmter Bahnunternehmen“.

Bahnunternehmen skeptisch

Das ist aber nicht der einzige Nachteil im europäischen Tarifdschungel. Denn wer einen Anschluss verpasst, hat oft schlicht Pech gehabt. Bei mehreren Fahrkarten verschiedener Anbieter ist in der Regel niemand dafür zuständig, einen Folgezug oder ein Hotel für die Nacht zu organisieren oder eine Entschädigung zu zahlen. Für die Bahnunternehmen bedeutet das, dass sie künftig ihre Fahrpläne, Verspätungen und Preise mit anderen Anbietern in Europa teilen müssen. Das heißt, dass dann auch kleine Anbieter ohne Probleme Fahrten durch ganz Europa anbieten können.

Die Vorschläge aus Brüssel stoßen allerdings auf den Widerstand vor allem der großen Unternehmen. „Es gibt keinen anderen Fall, in dem jemand verpflichtet wird, das Produkt der Konkurrenz zu verkaufen“, sagt der Chef des Verbands europäischer Bahnbetreiber, Albert Mazzola. Auch die eigenen Daten mit unabhängigen Plattformen zu teilen, sieht er kritisch. Die Deutsche Bahn ( DB) betont, dass sie schon längst mit einem internationalen Buchungssystem arbeite, über das etwa Tickets der österreichischen ÖBB, der Schweizer SBB oder Trenitalia erhältlich sind. Aus diesem Grund begrüße das Unternehmen „im Grundsatz“ das Ziel der EU-Kommission, grenzüberschreitende Bahnreisen attraktiver zu machen. Wichtig sei, dass am Ende „faire Wettbewerbsbedingungen für alle Verkehrsträger“ gälten.

In der Vergangenheit hat sich jedoch gezeigt, dass die DB mögliche Konkurrenten gerne in Schach hält. Die EU-Kommission hat große Unternehmen wie die DB und die spanische Renfe bereits mehrfach ermahnt, ihre Daten freizugeben, um den Wettbewerb anzukurbeln.

Zähe Verhandlungen

Dabei räumt die Deutsche Bahn selbst ein, dass die Öffnung das Geschäft durchaus beleben kann. Seit der Einführung des internationalen Buchungssystems seien die Ticketkäufe für andere europäische Bahnen bei der DB um 75 Prozent gestiegen. „Diese hohe Nachfrage zeigt, dass neben neuen Verbindungen das deutlich einfachere internationale Ticketing die Nachfrage der Fahrgäste trifft“, so die Bahn in einer Mitteilung.

Unterstützung für ihre Pläne erhält die EU-Kommission aus dem Europaparlament. „Einheitliche Tickets für Reisende sind für den Bahnverkehr das, was das kostenlose Roaming für Handynutzer ist: eine konkrete europäische Erleichterung im Alltag“, erklärt der CDU-Abgeordnete Jens Gieseke. Auch die SPD-Abgeordnete Vivien Costanzo sagt, dass das aktuelle System mit verschiedenen nationalen Anbietern „weder verbraucherfreundlich noch zeitgemäß“ sei.

Bis eine Bahnfahrt von Riga bis Faro ohne Probleme zu buchen ist, wird es noch einige Zeit dauern. Nun beginnen die meist zähen Verhandlungen zwischen EU-Parlament und den Mitgliedstaaten. EU-Kommissar Tzitzikostas hofft aber, dass der Vorschlag binnen zwei Jahren umgesetzt wird.