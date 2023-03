Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von Markus Grabitz , Brüssel Die EU-Kommission will die Mitgliedstaaten verpflichten, Mindestlöhne entweder gesetzlich oder per Vereinbarung durch die Tarifvertragsparteien durchzusetzen. Bislang entscheiden die Mitgliedstaaten, ob es Mindestlöhne gibt. Ein Entwurf des Gesetzgebungsvorschlags, den die Kommission am Mittwoch beschließen will, liegt der RHEINPFALZ vor.

Wie hoch soll der europäische Mindestlohn sein?

Die Kommission legt sich nicht auf Beträge in Euro und Cent fest. Es wird keinen einheitlichen Mindestlohn in der EU geben. Es gibt