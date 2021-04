Bienenwachstuch statt Alu- und Frischhaltefolie? Die moderne Bio-Alternative zum Frischhalten von Lebensmitteln hat ihre Vorteile und Haken. Verbraucherschützer raten, am besten zu althergebrachten Methoden zu greifen – etwa einer Glasschüssel mit Teller drauf. Die wichtigsten Tipps.

Stofftücher mit Bienenwachs haben seit einigen Jahren ihren festen Platz im Handel gefunden. Sie können mehrfach verwendet werden, während Alu- und Frischhaltefolien meist nach dem ersten Gebrauch weggeworfen werden. In einer aktuellen Stellungnahme warnt das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) jedoch davor, fettige Lebensmittel wie Gebäck, Kuchen oder Wurst darin einzuschlagen. Durch den warmen Druck der Hände auf das Wachs entstehe eine Art feste Verpackung, von der unbeabsichtigt Substanzen aus dem Tuch ins Lebensmittel übergehen könnten.

Was sagt der Verbraucherschutz?

Wer ein Bienenwachstuch kauft, sollte sich an die Verwendungshinweise des Herstellers halten, rät die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz. „Für Obst und Gemüse sind die Tücher geeignet, aber rohes Fleisch, Fisch oder auch einen Rohmilchkäse würde ich auf jeden Fall anders frischhalten“, sagt Ernährungsexpertin Rita Rausch.

Wie ersetze ich Alu- und Plastikfolien?

Rauschs Empfehlung: Eine Glasschüssel im Kühlschrank mit Teller oder Deckel zum Abdecken oder Mehrwegdosen in verschiedenen Größen zum Mitnehmen des Pausenbrots reichen als Ersatz für Alu- und Frischhaltefolien in der Regel aus. „Die lassen sich auch immer wieder warm spülen und hygienisch sauber halten, während ich bei Tüchern nicht sicher weiß, was sie beinhalten“, so Rausch. Laut BfR können beispielsweise von gefärbten Textilien Bestandteile der Druckfarben auf das Lebensmittel übergehen.

Und wenn ich mir mein Wachstuch selber mache?

Im Internet gibt es zahlreiche Anleitungen zum Selbermachen eines Bienenwachstuchs. „Der Grundgedanke klingt überzeugend, aber auch hier kommt es darauf an, welches Tuch man nimmt“, sagt die Verbraucherschützerin. Als für am unbedenklichsten hält sie einen Stoff aus ungefärbter Bio-Baumwolle, der gut gewaschen wurde. Nach dem Gebrauch müsse das Tuch ebenfalls gut gereinigt werden. „Dabei besteht jedoch die Gefahr, Keime nicht mehr herauszubekommen, die aus einem Lebensmittel in das Tuch migriert sind und die dann auf andere Lebensmittel übergehen können“, warnt Rausch.

Wo liegt das Problem bei den Bienenwachstüchern?

Allzu hohe Temperaturen können das Wachs beim Spülen schmelzen und das Tuch unbrauchbar werden lassen. Nach Einschätzung des BfR können die Tücher „daher nicht hygienisch gereinigt werden“. Der Tipp der Verbraucherzentrale: Selbstgemachte Tücher nur zum losen Abdecken, nicht aber zum festen Einpacken von Lebensmitteln verwenden, die möglicherweise Keime enthalten.