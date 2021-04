Eine ungebremste Nachfrage in der Corona-Pandemie lässt den Lieferdienst Delivery Hero von einem weiteren Boom-Jahr träumen. Wettbewerbern geht es ähnlich.

Das Delivery-Hero-Management um Konzernchef Niklas Östberg sieht gute Chancen, den Jahresumsatz 2021 verglichen mit dem Vorjahr auf 6,1 bis 6,6 Milliarden Euro mehr als zu verdoppeln, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Konzern mit Sitz in Berlin profitiert weiter davon, dass Menschen in der Corona-Pandemie verstärkt Essen und Waren nach Hause bestellen. Auch die Ausgehbeschränkungen, die derzeit in vielen Ländern das Essengehen ins Restaurant kaum möglich machen, spielen Delivery Hero in die Hände.

Zum Umsatzwachstum dürfte auch die im März abgeschlossene Übernahme des südkoreanischen Lieferdienstes Woowa beitragen. Auf vergleichbarer Basis rechnet der Dax-Konzern mit einem Umsatzplus von bis zu knapp 90 Prozent. Im ersten Quartal 2021 stieg die Summe der Bestellungen auf vergleichbarer Basis um 88 Prozent auf 663 Millionen. Der Konzernumsatz war mit knapp 1,4 Milliarden Euro doppelt so hoch als noch vor einem Jahr.

Preis des Wachstums sind hohe Verluste

Dabei rechnet das Unternehmen beim operativen Verlust mit einer Besserung, gemessen an der Marge. In absoluten Zahlen könnte der operative Verlust steigen. Prognostiziert sind ein bereinigter Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 465 und 680 Millionen Euro, nach einem Minus von 570 Millionen Euro im Vorjahr.

Der Konzern hat kein eigenes Deutschland-Geschäft, hier dominiert Lieferando. Auch dessen Mutter Just Eat Takeaway verzeichnet einen Bestellboom. Im ersten Quartal stiegen die Aufträge um fast 80 Prozent auf 200 Millionen, teilte der Konzern jüngst in Amsterdam mit.