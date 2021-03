Erstmals werden zur Spargel- und Erdbeerernte in Deutschland Erntehelfer aus Georgien eingesetzt. Bis zu 5000 Männer und Frauen aus der ehemaligen Sowjetrepublik sollen in den nächsten Wochen auf der Grundlage einer Vermittlungsvereinbarung zwischen Georgien und der Bundesagentur für Arbeit auf Feldern vor allem in Baden-Württemberg und Brandenburg eingesetzt werden, so die Bundesagentur. Laut dem Verband ostdeutscher Spargelbauern hatten sich mehr als 80.000 Georgier für die Jobs auf deutschen Feldern beworben. Das sind mehr als 2 Prozent der georgischen Bevölkerung. Die Spargelbauern müssten den gesetzlichen Mindestlohn zahlen.