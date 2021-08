Erstmals in seiner Geschichte ist der Dax am Freitag über die Marke von 16.000 Punkten geklettert. In der Spitze erreichte der Leitindex 16.030 Punkte.

Am Nachmittag schmolz der Gewinn wieder leicht. Delta-Variante, Lockdown-Befürchtungen, anziehende Inflation, ein trister Börsenmonat August – und doch greifen die Anleger bei Aktien munter zu. Zu groß scheint die Furcht, den Zug zu verpassen. Es ist bereits die dritte Tausendermarke, die der Dax 2021 knackt. Einige Investoren hätten sich in der Hoffnung auf günstigere Kaufkurse zuletzt zurückgehalten und stünden nun unter Zugzwang, so ein Experte. Andere sähen den Ausbruch des Dax als grundsätzlich positives Signal. Daher stockten sie ihre Aktien weiter auf.