Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Fahrzeugbauer Daimler wertet sein mit rund 10.300 Mitarbeitern weltgrößtes Lkw-Werk im pfälzischen Wörth durch die Produktion des ersten Schwerlastwagens mit Elektroantrieb auf.

Der eActros mit rund 200 Kilometern Reichweite laufe ab 2021 in Wörth vom Band und werde flexibel in die bestehende Produktion eingebaut, so Standortleiter Matthias Jurytko am Mittwoch bei