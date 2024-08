Die große Frage ist derzeit, wie mit KI Geld verdient werden kann. Aleph Alpha aus Heidelberg sucht sein Heil in der Nische.

Steht der nächste KI-Winter vor der Tür? So wurden die teils jahrelangen Perioden genannt, als das Interesse an künstlicher Intelligenz abflaute und weniger geforscht und entwickelt wurde. Auslöser war meist die Enttäuschung darüber, dass die Technologie doch nicht hielt, was sie versprach. So schlimm wird es dieses Mal nicht kommen. Denn auch wenn KI die Wirtschaft noch nicht umgekrempelt hat, der enorme Daten- und Energiehunger der Fortentwicklung der Modelle Grenzen setzen, wird sie ein prägender Faktor bleiben.

Die drängende Frage ist nur, wie sich damit Geschäfte machen lassen. Vor etwa zwei Jahren hat mit ChatGPT die sogenannte generative KI, die Texte verstehen und selbst erschaffen kann, ein Feld ungeahnter Möglichkeiten eröffnet. Viel Geld floss in den entstehenden Markt. Doch jüngst ist die Begeisterung merklich abgekühlt. Investoren sind beunruhigt, weil gewinnbringende Anwendungen Mangelware sind.

Durch das Tal der Enttäuschungen

Das US-Beratungsunternehmen Gardner hat für neue Technologien einen „Hype-Zyklus“ ausgemacht, wonach auf den Gipfel der überzogenen Erwartungen das Tal der Enttäuschungen folgt. Das muss durchschritten werden, bis das Plateau der Produktivität erreicht wird. Auf diesem steinigen Weg befinden sich die Firmen gerade.

Und damit zur deutsche KI-Hoffnung Aleph Alpha. Das Start-up sollte den großen US-Techkonzernen Paroli bieten, doch diese auch teils von den Heidelbergern selbst genährte Erwartung war überzogen, wie sich inzwischen gezeigt hat. Gründer Jonas Andrulis und sein Team entziehen sich nun ein Stück weit dem Kräftemessen mit den anderen großen Sprachmodellen, was aber nicht einer Kapitulation gleichkommt. Den Fokus darauf zu richten, mit dem neuen Baukastenprinzip von Phari.AI gewinnbringende Anwendungen zu ermöglichen, könnte ein kluger Schachzug sein.