Trotz teilweiser – coronabedingter – Einschränkungen im Verkauf hat der Pfälzer Bau- und Gartenmarkt-Konzern Hornbach im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 (Ende Februar) erheblich zulegt.

In den ersten drei Geschäftsmonaten (März bis Ende Mai) erzielte die Gruppe mit rund 1,6 Milliarden Euro einen um knapp 18 Prozent höheren Umsatz als im Vorjahresquartal, wie Hornbach auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte Betriebsergebnis legte um rund 78 Prozent auf etwa 173 (Vorjahr: 96,9) Millionen Euro zu.

Als wesentlichen Grund für den sprunghaften Anstieg nannte Hornbach das starke Umsatzwachstum in den 160 Bau- und Gartenmärkten des größten Teilkonzerns Baumarkt AG. Dort kletterten die Erlöse um 18,4 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro, das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte Betriebsergebnis wuchs um rund 90 Prozent auf etwa 160 Millionen Euro.

Mit Ausbruch der Coronakrise sei die Nachfrage bei Kunden sowohl im stationären als auch im Online-Geschäft seit Mitte März erheblich gestiegen. Begünstigt habe die Nachfrage das freundliche Frühjahrswetter. Die größten Umsatzzuwächse verzeichnete Hornbach im Mai mit einem Zuwachs von 34 Prozent. Im März habe es noch einen Rückgang von 2 Prozent gegeben. Im April stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent – nachdem das Unternehmen alle der anfänglich bis zu 64 von behördlichen Verkaufsbeschränkungen betroffenen Märkte wieder öffnen konnte.

Trotzdem bleibt der Vorstand vorsichtig, was die Prognose fürs Gesamtjahr betrifft. Konzernchef Albrecht Hornbach hält es weiter für wahrscheinlich, dass die Umsätze im gesamten aktuellen Geschäftsjahr in etwa das Niveau des Vorjahres (4,7 Milliarden Euro) erreichen werden. Das bereinigte Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde wohl leicht unter dem Vorjahreswert von 227 Millionen Euro liegen wird. Die endgültigen Zahlen des ersten Quartals 2020/21 will Hornbach am 26. Juni veröffentlichen.