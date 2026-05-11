Die RHEINPFALZ-App ist mit dem Digital Media Award 2026 des Weltverbands der Zeitungsverlage WAN-IFRA ausgezeichnet worden.

In der Kategorie „Beste Nachrichten-Website oder App-Relaunch – Regional“ setzte sich unser Medienhaus gegen Projekte aus 24 europäischen Ländern durch. Die Organisation vertritt weltweit mehr als 3000 Verlage und Technologieunternehmen. Der Digital Media Award zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Grundlage für die Auszeichnung ist ein Relaunch, den unser Medienhaus in nur sechs Monaten umgesetzt hat. Die technische Plattform wurde dabei grundlegend erneuert: Die App lädt Inhalte schneller, arbeitet stabil auch bei schwacher Internetverbindung und bietet unter „Meine Nachrichten“ personalisierte Nachrichten-Feeds.

Rund 60.000 Leserinnen und Leser nutzen monatlich die App, lesen aktuelle Nachrichten, Liveblogs, schauen Videos an oder hören Podcasts. Leserinnen und Leser können alle Lokalausgaben mobil als E-Paper lesen. Die Jury hob besonders den Einsatz von Personalisierung hervor, der die Nutzerbindung nachweislich stärke. Zudem lobten die Preisrichter, dass die App auch in ländlichen Gebieten mit schlechter Netzabdeckung zuverlässig funktioniere.

Neben der technischen Überarbeitung brachte der Relaunch neue Funktionen: Alle Lokalausgaben lassen sich automatisch herunterladen und offline lesen, Nutzer können bis 30 Tage in der Vergangenheit darauf zugreifen. Hinzu kommen neue Spiele wie Wordle und Kakuro sowie eine digitale Rätselbeilage. Push-Nachrichten lassen sich individuell nach Themen, Regionen und Formaten konfigurieren.

Sieben Tage kostenloser Zugriff

Weiterer Preisträger des Digital Media Award ist zum Beispiel das Schweizer Medienhaus Ringier. Es gewann mit einem KI-Tool, das Redakteure in Echtzeit auf geschlechterstereotype Formulierungen hinweist und Verbesserungen direkt im Redaktionssystem vorschlägt. Beim Newsletter-Preis überzeugte die Financial Times mit „The AI Shift“, dem nach eigenen Angaben am schnellsten wachsenden Premium-Newsletter des Hauses, der den KI-Einfluss auf den Arbeitsmarkt datengestützt analysiert. Den Preis für die beste Datenvisualisierung sicherte sich das norwegische Portal Verdens Gang für seine Echtzeit-Wahlberichterstattung zur Parlamentswahl 2025. Der Verlag entwickelte das Projekt ohne frühen Zugang zu Auszählungsdaten, den das neue norwegische Wahlgesetz untersagt.

Wer die RHEINPFALZ-App testen will und sich erstmals registriert, erhält sieben Tage kostenlosen Zugriff auf alle Funktionen. Sie ist kostenlos im App Store und im Google Play Store verfügbar. Alle Print-Abonnenten haben dauerhaft uneingeschränkt Zugriff auf alle App-Inhalte, Digital-Premium-Abonnenten ebenfalls. Digital-Standard-Abonnenten können nach den sieben Tagen alles außer dem E-Paper nutzen.