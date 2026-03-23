Die Deutsche Umwelthilfe ist mit ihrer Klage vor dem Bundesgerichtshof gegen die Autobauer BMW und Mercedes gescheitert.

Die momentan geltende Rechtslage schreibt vor, dass ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennermotor mehr verkauft werden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wollte das Verbrenner-Aus für BMW und Mercedes bereits ab Oktober 2030 durchsetzen. Schon die Vorinstanzen hatten die Klage abgewiesen.

Die Umwelthilfe hatte sich auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2021 berufen. In dem sogenannten Klimabeschluss hatte der Erste Senat verlangt, dass der Gesetzgeber auch nach 2030 konkrete Minderungsziele für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO 2 festlegen müsse. Andernfalls drohten künftigen Generationen massive Einschnitte, weil dann die Pariser Klimaziele nur noch mit radikalen Eingriffen in ihre persönlichen Freiheitsrechte erreicht werden könnten.

Keine CO 2 -Höchstmengen für einzelne Unternehmen

Daraus folgte nach Ansicht der DUH, dass auch die Autobauer nur über Höchstmengen an Treibhausgas-Emissionen verfügen. Die DUH rechnete nach vorliegenden Daten ein Budget für die Autohersteller aus, das 2030 ausgeschöpft sei. Folglich würde mit dem Verkauf von Verbrenner-Autos bis 2035 „vorwirkend“ in die Freiheitsrechte eingegriffen und später radikale Maßnahmen notwendig.

Dem folgte der Bundesgerichtshof (BGH) nicht. Der Gesetzgeber habe ein nationales Klimaschutzgesetz erlassen und dort gesetzliche Vorgaben für die nationale Emission von Treibhausgasen gemacht, jedoch habe er weder den Bundesländern noch einzelnen Unternehmen Höchstmengen an CO 2 zugeteilt. Auch das Bundesverfassungsgericht hatte es 2022 – ein Jahr nach dem Klimabeschluss – abgelehnt, dass die Bundesländer eigene Treibhausgas-Budgets festlegen müssen. Erst recht könnten keine Budgets auf einzelne Unternehmen heruntergebrochen werden, so der BGH am Montag.

Selbst wenn die Befürchtung des DUH eintreten würde, wonach die Klimaziele nur noch mit radikalen Maßnahmen einzuhalten wären, könnten dafür nicht die Autobauer verantwortlich gemacht werden. Wörtlich sagte der Vorsitzende Richter Stephan Seiters: „Der von den Klägern befürchtete Erlass radikaler Klimagesetze ließe sich den Beklagten (BMW und Mercedes, die Redaktion) nicht zurechnen.“ Diese würden die gesetzlichen Vorgaben einhalten. Sie „unterliegen keinen darüber hinausgehenden Verkehrspflichten.“ (Aktenzeichen: VI ZR 334/23 und VI ZR 365/23)

Barbara Metz, Geschäftsführerin der DUH, sagte nach der Urteilsverkündung, man habe sich ein anderes Urteil gewünscht. „Aber das Urteil ist ein klarer Auftrag an den Gesetzgeber.“ Er müsse jetzt die Konsequenzen ziehen und ein Tempolimit in Städten, auf Landstraßen und Autobahnen sowie ein früheres Verbrenner-Aus erlassen.

BMW und Mercedes begrüßten erwartungsgemäß das Urteil des BGH, es trage zur Rechtssicherheit der Unternehmen bei. BMW leiste unabhängig von diesem Verfahren seit Langem einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz, sagte der Sprecher. Mercedes kommentierte, das BGH-Urteil richte sich nicht gegen den Klimaschutz, sondern sei vielmehr eine „Klarstellung über unsere demokratische Ordnung.“ Vorgaben zu Klimazielen seien Aufgabe des Gesetzgebers, nicht der Rechtsprechung.

Das BGH-Urteil bedeutet jedoch nicht, dass Verbände überhaupt keine Klagen auf Einhaltung der Klimaziele einreichen können. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Januar entschieden, dass Verbände die Einhaltung der festgelegten Klimaziele einklagen können. Die Klage richtete sich aber gegen die Bundesregierung, nicht wie jetzt beim BGH gegen einzelne Unternehmen.