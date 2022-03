Rheinland-Pfalz war 2021 das einzige Bundesland, in dem mehr Patente angemeldet wurden.

In Deutschland werden infolge der Corona-Pandemie weniger Patente angemeldet. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) zählte im vergangenen Jahr 58.568 Anmeldungen, 5,7 Prozent weniger als 2020. In den Jahren 2017 bis 2019 hatten die Anmeldungen jeweils über 67.000 gelegen. Unter den Bundesländern hat Baden-Württemberg die Nase vorne – sowohl mit der Gesamtzahl von 13.570 Anmeldungen als auch mit 122 Erfindungen pro 100.000 Einwohner. Rheinland-Pfalz, das auf Platz sechs im Ranking liegt, war 2021 das einzige Bundesland, aus dem mehr Anmeldungen eingingen als im Vorjahr (854, + 9,3 Prozent). Das Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen in Deutschland ist Bosch in Stuttgart.