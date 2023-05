Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach seinem Wahlsieg steht der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan in der Wirtschaftspolitik vor großen Herausforderungen. Er braucht Finanzhilfen des Auslands, um den drohenden Zahlungsausfall abzuwenden. Aber wo wird er sie suchen – im Westen oder in Russland, China und im Nahen Osten?

Am Devisenmarkt kam die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Erdogan nicht gut an. Am Montag nach der Wahl stieg der Dollar erstmals über die psychologisch wichtige Hürde von 20