Die Kritik an der EU-Plastikstrategie ist berechtigt. Bei den Quoten für das Recycling haben sich die Staaten jahrelang die Hucke voll gelogen.

Der Europäische Rechnungshof neigt nicht zu deutlichen Ansagen. Hammerharte Kritik kommt vielfach im Gewand von dezenten Worten daher. Das ist auch bei seiner Analyse zur Plastik-Strategie so. Im Grunde lautet die Botschaft aus Luxemburg: Die Mitgliedstaaten haben sich jahrelang bei den Recyclingquoten von Verpackungsabfällen aus Kunststoff die Hucke voll gelogen. Faktisch werden derzeit nicht 42 Prozent der Plastikabfälle recycelt, wie die Zahlen behaupten, sondern allenfalls ein Drittel. Diese erbärmliche Bilanz wird man ziehen müssen, wenn demnächst die strengeren Anforderungen an die Berechnung greifen.

Bezeichnend ist, wann der Schwindel aufflog: Die EU-Kommission sah erst dann eine Notwendigkeit für belastbare Zahlen gegeben, als sie eine Steuer auf nicht recyceltes Plastik erheben wollte. Für die neue Steuer, die ab Januar zu einem Viertel an die Mitgliedstaaten und zu drei Viertel in den EU-Haushalt fließen soll, müssen die Zahlen schon stimmen. Als es nur um die Umwelt ging, schaute man nicht so genau hin.

Die Kontrolleure zeigen weitere Mängel auf: So hat die EU-Kommission bislang keine schlüssigen Regeln aufgestellt, um der Plastikflut im Autobau, der Landwirtschaft, auf dem Bau sowie in der Produktion von Elektrogeräten einigermaßen Herr zu werden.

Statt möglichst jeden Tropfen Öl, der in weggeworfenen Plastikprodukten steckt, zu gewinnen und wieder zu verwenden, werden viel zu viele Plastikabfälle illegal entsorgt oder über die Weltmeere nach Südostasien geschippert. Auch für diese Transporte gehen wertvolle und endliche Ressourcen drauf. Angesichts der großen Lücken, die sich bei der Erreichung der Ziele für Verpackungsabfälle 2025 und 2030 abzeichnen, stellt sich die Frage: Hätte die Kommission nicht besser daran getan, erst einmal diese Mängel anzugehen, anstatt Symbolpolitik mit dem Verbot von Plastikstäbchen zu betreiben?