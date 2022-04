Dank einer Entspannung an den Ölmärkten und freundlich erwarteten US-Börsen hat sich der Dax am Freitag nach oben bewegt. Bis zum Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 1,11 Prozent auf 14.234,74 Punkte zu. Der MDax stieg zuletzt um 1,50 Prozent auf 30.849,02 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,20 Prozent.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte am Vortag weitere 120 Millionen Barrel an Rohölreserven freigegeben, um die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten zu mildern.

Gefragt sind derzeit die Finanzinstitute. Die Aktie der Deutschen Bank war am Freitag Dax-Favorit mit plus 3,8 Prozent, im MDax gewann das Commerzbank-Papier 3,5 Prozent.

Post-Aktien gestiegen

Die T-Aktie wurde ex Dividende von 64 Cent gehandelt, weshalb sie nur optisch nachgab. Am Vortag wurde außerdem der Vorstandschef der Deutschen Post, Frank Appel, zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Telekom gewählt. Bei der Deutschen Post dagegen begann der Aktienrückkauf. Post-Aktien stiegen um 0,9 Prozent.

Übernahmespekulationen katapultierten Scout24 im MDax um 14,5 Prozent nach oben auf das höchste Niveau seit Januar. CTS Eventim zogen um knapp 9 Prozent an und profitierten von einer Hochstufung durch die Privatbank Berenberg.

Die Anteilsscheine von Beiersdorf zeigten sich nach einer Berg- und Talfahrt am Nachmittag kaum verändert. Der Kosmetik- und Klebstoffhersteller informierte zwar über ein überraschend starkes Geschäftswachstum im ersten Quartal, doch Beiersdorf betonte zugleich aktuelle Unsicherheiten.

Der Euro kostete am Nachmittag 1,0863 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0916 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,52 Prozent am Vortag auf 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,43 Prozent auf 137,52 Punkte. Der Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 156,71 Punkte.