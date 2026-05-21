Um den Anstieg der Ticketpreise zu dämpfen, will der Staat ab Juli bei Flügen weniger mitkassieren. Am Donnerstag soll der Bundestag die Senkung der Ticketsteuer beschließen.

Christoph Ploß, der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, sagte der RHEINPFALZ-Redaktion: „Die zu hohe Luftverkehrsteuer ist eine enorme Belastung für den Luftfahrtstandort Deutschland, da dadurch immer mehr internationale Flugverbindungen an den deutschen Flughäfen gestrichen werden.“

So hatte etwa die irische Billig-Airline Ryanair vor wenigen Wochen angekündigt, sieben Flugzeuge vom Flughafen Berlin abzuziehen und das Deutschland-Angebot einzudampfen. Aus Sicht von Ryanair sind die Abgaben an den Staat und die Flughafenkosten in Deutschland zu hoch. CDU-Politiker Ploß sagte mit Blick darauf: „Deswegen handelt die unionsgeführte Bundesregierung und senkt die Luftverkehrsteuer.“

Inlands-, Europa- und andere Kurzstrecken sollen dem Gesetzentwurf zufolge ab Juli statt mit 15,53 Euro noch mit 13,03 Euro besteuert werden. Bei Mittelstrecken (zwischen 2500 und 6000 Kilometer Entfernung) soll die Luftverkehrsteuer von 39,34 Euro auf 33,01 Euro sinken, bei Langstreckenflügen (mehr als 6000 Kilometer) werden künftig 59,43 Euro statt 70,83 Euro fällig.

Kerosin wird oft früh gekauft

Für die einzelnen Fluggäste bleiben die Entlastungen also überschaubar, selbst wenn die Airlines sie direkt an sie weitergeben – wozu sie aber nicht verpflichtet sind. Die geringere Steuer droht ohnehin von den hohen Kerosinpreise aufgefressen zu werden. Der Preis dafür hat sich seit dem Ausbruch des Irankriegs und der Blockade der Straße von Hormus verdoppelt. Als Faustregel in der Branche gilt aber, dass die Fluggesellschaften 80 Prozent ihres Kerosinbedarfs zu vorher festgesetzten Preisen beziehen. Das aktuelle Kostenhoch beim Treibstoff schlägt daher nur verzögert durch, weil die Unternehmen nur 20 Prozent zu gegenwärtigen Marktpreisen kaufen. „Jedoch belastet die Verdoppelung der Kerosinpreise für den nicht abgesicherten Teil des Kerosinbedarfs die Branche bereits erheblich“, erklärte der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) auf Nachfrage.

Die Nichtregierungsorganisation Transport & Environment hat in einer Untersuchung den Effekt der stark gekletterten Treibstoffkosten berechnet. Demnach verteuerten sie Flüge innerhalb Europas im Durchschnitt um 29 Euro pro Passagier, auf Langstrecken ab Europa um 88 Euro. Zumindest einen Teil der Mehrkosten dürften die Airlines an die Reisenden weiterreichen.

Preise ohnehin unter Druck

Wann der Irankrieg endet und die Straße von Hormus wieder freigegeben wird, ist derzeit nicht abzusehen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) geht dennoch nicht von einem unmittelbar drohenden Versorgungsmangel bei Kerosin aus. Ihr Tenor: Das Problem sei in Europa kleiner als in anderen Weltregionen, etwa Indien oder Japan, denn nur rund 30 Prozent des benötigten Kerosins werde importiert.

Trotz der Kerosin-Krise sind die Preise für eine Reihe beliebter Verbindungen zuletzt sogar deutlich gefallen. Laut dem Vergleichsportal-Betreiber Kayak kostete etwa ein Flug auf die Ferieninsel Gran Canaria unmittelbar nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs Anfang März etwa 438 Euro, bis Mitte Mai sank der Preis auf 329 Euro.

Experten erklären das zunächst paradox erscheinende Phänomen damit, dass viele mögliche Passagiere aktuell derart verunsichert sind und lieber mit dem Auto verreisen. Die Fluglinien versuchten dann mit Schnäppchen-Angeboten, ihre Sitzreihen doch noch zu füllen.