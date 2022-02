Mehr als sechs von zehn Deutschen fürchten laut einer Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) eine Belastung für ihren Geldbeutel durch die derzeit hohen Energiepreise.

Laut der am Donnerstag veröffentlichte Erhebung bejahten 62 Prozent der Teilnehmer die Frage, ob sie sich Sorgen machen „dass die Energiepreis-Krise Sie in Zukunft belastet“. 36 Prozent antworteten mit nein, 2 Prozent waren unentschlossen oder machten keine Angaben.

Mit 71 Prozent fordert eine deutliche Mehrheit der Verbraucher zudem, dass zahlungsunfähigen Kunden mit geringem Einkommen bis Ende April 2022 nicht der Strom oder das Gas abgestellt wird. „Das ist ein klarer Auftrag an die Bundesregierung, endlich zu handeln“, sagte VZBV-Energieexperte Thomas Engelke zu den Umfrageergebnissen. „Sofortmaßnahmen wie das Aussetzen von Strom- und Gassperren sind zwingend notwendig, um einkommensschwachen Haushalten in dieser Krise beizustehen.“

Mehrkosten von bis zu 3782 Euro

Laut einer Untersuchung des VZBV hoben einige Strom- und Gasgrundversorger in 14 der bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands ihre Preise für Neukundinnen und Neukunden stark an. Beim Strom führten demnach die Grundversorger in fünf der untersuchten Städte (Köln, Frankfurt, Leipzig, Dortmund, Dresden) einen gesonderten Neukunden-Tarif ein. Für Verbraucher mit einem Stromverbrauch in Höhe von 3500 Kilowattstunden (kWh) bedeute das jährliche Mehrkosten von bis zu 1654 Euro gegenüber Bestandskunden.

Beim Gas führten laut VZBV die Grundversorger in sieben Großstädten (Berlin, Köln, Frankfurt, Leipzig, Dortmund, Essen und Dresden) einen separaten Tarif ein. Hier ergeben sich bei einem jährlichen Gasverbrauch in Höhe von 20.000 kWh demnach jährliche Mehrkosten von bis zu 3782 Euro.

