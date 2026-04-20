Ein chinesischer E-Auto-Hersteller lässt sich eine im Fahrzeug integrierte Toilette patentieren. Wie das mobile WC aussehen soll und welche Vorteile das bringt.

Lange Autofahrten in den Urlaub haben für die meisten Familien oftmals wenig mit Entspannung zu tun: überfüllte Straßen, überforderte Beifahrer und quengelige Kinder auf der Rückbank. Wenn dann noch die Blase der Fahrgäste in jeweils unregelmäßigen Abständen drückt, sind Stress und familiäre Streitigkeiten an Autobahnraststätten quasi unumgänglich.

Zumindest für den letzten Punkt will ein chinesischer Autobauer nun etwas Abhilfe schaffen. Denn der auf Elektrofahrzeuge spezialisierte Hersteller Seres hat sich im April eine im Auto integrierte Toilette patentieren lassen.

So funktioniert die mobile Toilette

Die unter dem Sitz angebrachte Vorrichtung kann manuell herausgeklappt oder über einen Sprachbefehl „aktiviert“ werden. Laut der Patentanmeldung der Ingenieure des Autobauers ermöglicht die Toilettenposition unter einem verschiebbaren Sitz eine „optimale Nutzung“. Die Vorrichtung soll den Bedürfnissen der Nutzer unter anderem auf langen Autoreisen gerecht werden.

Eine Heizeinrichtung sorgt dafür, dass der Urin verdampft und feste Hinterlassenschaften getrocknet werden.

Die Rückstände werden in einem Behälter gesammelt, der regelmäßig geleert werden muss.

Probleme für andere Verkehrsteilnehmer

Steht man mit voller Blase im Stau, muss also nicht mehr bis zur nächsten Raststätte gelitten werden – dann wird einfach der Pinkelsitz ausgefahren. Was der chinesische Autobauer bislang allerdings verschweigt, ist, wann Fahrzeuge mit eingebauter Toilette tatsächlich vom Band laufen. Wer künftig das kostenpflichtige und nicht selten auch unsaubere WC an der Autobahnraststätte meiden will, wird sich sicherlich noch etwas gedulden müssen.

Einen Tipp kann man allerdings allen anderen Verkehrsteilnehmern schon mal vorab geben. Denn Seres hat angekündigt, seine mobile Sitztoilette mit einem Belüftungssystem und einem Abluftkanal auszustatten, wodurch schlechte Gerüche ganz einfach nach außen abgeleitet werden.

Identifiziert man also beispielsweise im Stau vor sich ein Fahrzeug des chinesischen Autobauers, empfiehlt es sich dringend, die Fenster geschlossen zu halten. Denn neben überlastetem Straßenverkehr, motzigen Kindern und einer vollen Blase muss es ja auf der Fahrt in den Urlaub nicht auch noch im Auto stinken. Cabrio-Fahrer haben dann natürlich Pech gehabt.