Die Verkaufsrenner in Elektronikmärkten sind im vergangenen Jahr Monitore, Computer und Luftfilteranlagen gewesen. Derzeit gibt es für Küchen lange Wartezeiten. Preisschübe drohen.

Kai Hillebrandt blickt in Jubellaune auf das Coronajahr 2020 zurück. „Es war unglaublich“, schwärmt der Aufsichtsratschef der Nürnberger Branchenvereinigung Gfu, die hierzulande wie sonst keine einen Überblick über Konsum- und Heimelektronik hat. Wie sehr die Branche nach anfänglicher Furcht, auch in den Sog der Pandemie zu geraten, dann von ihr profitiert hat, zeigt die Jahresbilanz. Um fast 12 Prozent auf 47,5 Milliarden Euro sind ihre Umsätze 2020 gestiegen. 2019 lag das Branchenwachstum zum Vergleich bei 0,6 Prozent. Mit gewisser Normalisierung rechnen die Hersteller von TV- oder Küchengeräten zwar, wenn Menschen wieder verreisen oder in Restaurants gehen können. „Aber die Pandemie war auch ein Katalysator für neue Verhaltensweisen“, sagt Hillebrandt.

Homeoffice auch in Zukunft

Mehr Homeoffice werde es auch danach auf alle Fälle geben. Beim Kochen seien zudem viele auf den Geschmack gekommen. Speziell dieser Trend halte an, betont der Gfu-Experte. Wer jetzt eine Küche bestelle, müsse sich auf monatelange Wartezeiten einstellen. 2020 sei der Umsatz mit Elektrohaushaltsgeräten in Deutschland um 15 Prozent auf gut 17 Milliarden Euro gestiegen.

Gekauft werde jetzt allgemein hochwertig, weil beim Aufrüsten der eigenen vier Wände nicht geknausert wurde, heißt es. Das lässt in vielen Bereichen die Durchschnittspreise steigen. Fernsehgeräte haben sich Verbraucher 2020 im Schnitt 583 Euro und damit 2 Prozent mehr kosten lassen. Eines der meistverkauften Produkte überhaupt waren Monitore mit einem Zuwachs von knapp 60 Prozent auf 4,2 Millionen Stück.