Die letzten Handelstage des Jahres werden von der Furcht vor einer neuen Coronawelle überschattet.

Das Ende dieses Jahres ähnelt gleich in mehrfacher Hinsicht dem Anfang 2021. Die Anzahl der Corona-Infektionen ist beängstigend hoch, private Treffen in größeren Gruppen müssen abgesagt werden, und auch die Konjunkturaussichten haben sich erneut eingetrübt. Ein Kursfeuerwerk zum Jahreswechsel ist also nicht zu erwarten.

Wie es 2022 weitergeht, hängt vom Ausmaß der sich bereits ankündigenden fünften Corona-Welle ab. Der rasante Anstieg der Fallzahlen in Großbritannien zeigt, wie ansteckend die dort bereits dominante neue Virusmutante Omikron ist. Allerdings sei die Anzahl der Patienten, die wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus mussten, nur leicht gestiegen, schreibt die Privatbank Berenberg in einer Analyse. Noch besteht also Hoffnung, dass die Gefahr schwerer Erkrankungen bei einer Omikron-Infektion geringer ist als bei der Delta-Variante. Aber das Beispiel Großbritannien zeigt eben auch: Bei einer schnellen Verbreitung bedeutet das für die Krankenhäuser keine Entlastung.

Wahrscheinlich ist, dass in weiteren Ländern das öffentliche Leben und damit auch der Konsum eingeschränkt wird – mit negativen Folgen für die Wirtschaft. In China werden am Freitag die Ergebnisse einer monatlichen Umfrage unter Unternehmen bekannt gegeben – die Einkaufsmanagerindizes. Die französische Bank Société Générale rechnet mit einem Rückgang. Obwohl Peking aufgrund drastischer Infektionsschutzregeln die Pandemie vergleichsweise gut im Griff hat, träfe eine sinkende Konsumneigung im Westen auch das Exportland China.