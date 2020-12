Der Autohersteller Mini hat die virtuelle Design-Studie Urbanaut vorgestellt.

Das 4,46 Meter lange Fahrzeug ist dazu gedacht, neue Räume in der Stadt zu schaffen. Nach dem Abstellen wird dabei mit wenigen Handgriffen aus dem Armaturenbrett ein Daybed, der Fahrerbereich wird zur Sitzecke. Dorthin können sich die Insassen zum Ausruhen und Arbeiten begeben oder mit ausgestellter Frontscheibe und offener Schiebetür zum Gastgeber einer Straßenparty werden. Je nach Modus ändern sich auch Details des Designs und das Ambiente des Innenraums, in dem es neben den Sitzen der ersten Reihe noch ein Chaiselongue im Heck sowie einen Beistelltisch an der Flanke gibt. Darüber hängt das bislang im Cockpit montierte Rundinstrument, das zur Schaltzentrale für die digitale Erlebniswelt wird, teilte die BMW-Tochter mit. Fahren soll der Urbanaut teilweise autonom und voll elektrisch. Details zu Antrieb oder Batterie blieben ungenannt. „In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts könnten wir uns so ein Modell in unserer Palette sehr gut vorstellen“, sagt Designchef Oliver Heilmer.