Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember wird das Zugangebot zwischen Berlin und Hamburg deutlich erweitert. Bundesregierung und Deutsche Bahn (DB) sehen diese Verbesserung im Kontext der Pläne für einen Deutschland-Takt nach Schweizer Vorbild.

„Wir starten zwischen Hamburg und Berlin erstmals einen Halbstundentakt und geben unseren Kunden damit einen Vorgeschmack auf den Deutschlandtakt“, sagt DB-Personenverkehrschef Michael Peterson. Die DB kündigt pro Tag „bis zu 60“ statt bisher 46 Fahrten zwischen Berlin und Hamburg an. In den bisher veröffentlichten Fahrplänen klaffen allerdings noch einige Lücken, die jedoch möglicherweise mit Verzögerungen bei der in diesem Jahr besonders komplizierten Fahrplantrassenvergabe zusammenhängen.

Kein exakter 30-Minuten-Takt

Von einem Halbstundentakt kann ohnehin nur mit einigem Wohlwollen gesprochen werden. Bisher gibt es bereits stündlich einen ICE, der zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Berlin-Spandau nonstop fährt. Außerdem fährt alle zwei Stunden ein Eurocity von Hamburg über Berlin und Dresden nach Prag, der zwischen Hamburg und Berlin zwei weitere Zwischenhalte bedient. Die Verbesserung zum Fahrplanwechsel besteht nun darin, den Zwei-Stunden-Takt auf einen zweiten Stundentakt aufzustocken. Damit fahren tatsächlich zwei Züge pro Stunde, ohne dass sich allerdings ein exakter 30-Minuten-Takt ergibt.

Die DB hatte den Halbstundentakt zwischen Berlin und Hamburg bereits vor einiger Zeit als Teil eines mehrstufigen Programms zum Ausbau ihres Fernverkehrsangebots angekündigt – allerdings erst für den Fahrplanwechsel im Dezember 2021. Für diesen Zeitpunkt sprach nicht zuletzt, dass 2021 auf der Strecke größere Bauarbeiten anstehen und zwischen September und November auf einem Teilabschnitt sogar eine wochenlange Komplettsperrung vorgesehen ist.

Hamburg–Berlin schon früher Paradestrecke

Dass die Verbindung zwischen den beiden größten deutschen Städten als erste für einen Halbstundentakt ausgewählt wurde, ist angesichts des – bis zur Corona-Krise – starken Fahrgastwachstums nachvollziehbar und steht auch in einer lange zurück reichenden Tradition. Zwischen Hamburg und Berlin begann die Deutsche Reichsbahn im Mai 1933 ihren Betrieb mit Diesel-Schnelltriebwagen. Der inoffiziell als „Fliegender Hamburger“ bezeichnete Zug legte die Strecke zwischen dem Lehrter Bahnhof in Berlin und dem Hamburger Hauptbahnhof in zwei Stunden und 18 Minuten zurück und war mit einer Reisegeschwindigkeit von 124,7 km/h damals der schnellste planmäßige Reisezug der Welt.

Seinen legendären Ruf verdankt der Zug wohl auch der Tatsache, dass seine Fahrzeit auf dieser Strecke jahrzehntelang unübertroffen blieb. Erst nachdem die Strecke nach der Wiedervereinigung elektrifiziert worden war, gelang es der DB die Fahrzeiten des „Fliegenden Hamburgers“ ab Mai 1997 knapp zu unterbieten. Deutlich unterschritten wurden sie erst, nachdem die Strecke bis 2004 in einem zweiten Schritt für Tempo 230 ausgebaut wurde. Heute beträgt die kürzeste ICE-Fahrzeit rund eine Stunde und 45 Minuten.

Kommentar Scheuers Feigenblatt