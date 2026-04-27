Vom klobigen Rundstecker bis zum USB-C-Anschluss: Die Geschichte der Ladekabel erzählt von einem überraschend langen Kampf um einen gemeinsamen Standard.

Wer zu Hause eine Schublade mit alten Kabeln hat, kennt das Problem. Da liegt ein Wirrwarr aus Steckern, die einst zu Handys, Kameras oder Musikspielern gehörten. Manche passen in kein Gerät mehr. Andere sehen ähnlich aus, funktionieren aber nicht. Jahrzehntelang hat die Elektronikindustrie eine erstaunliche Vielfalt an Ladekabeln hervorgebracht. Nun geht diese Epoche endgültig zu Ende. Seit Ende 2024 müssen viele elektronische Geräte in der EU über USB-C geladen werden. Ab dem 28. April 2026 gilt das auch für Laptops. Ziel ist ein universeller Anschluss, der das Kabelchaos beendet. Dabei ist die Geschichte der Ladekabel überraschend lang – und sie beginnt weit vor Smartphones und Tablets.

Als jedes Gerät sein eigenes Netzteil hatte

In den 1990er Jahren war Laden von elektronischen Geräten eine ziemlich chaotische Angelegenheit. Fast jeder Hersteller entwickelte eigene Stecker. Handys von Nokia, Motorola oder Siemens hatten unterschiedliche Ladegeräte. Bei Laptops sah es ähnlich aus: Rundstecker mit verschiedenen Durchmessern und Spannungen sorgten dafür, dass Netzteile selten kompatibel waren. Der Grund war einfach: Die Geräte waren technisch sehr unterschiedlich. Einheitliche Standards existierten kaum. Außerdem verdienten Hersteller Geld mit Zubehör. Ein spezielles Ladegerät bedeutete zusätzliche Einnahmen. Mit der wachsenden Computerwelt entstand allerdings ein Wunsch nach Vereinheitlichung. Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner sollten möglichst einfach angeschlossen werden können. Daraus entstand eine der wichtigsten Schnittstellen der modernen Technik.

USB sollte eigentlich nur Drucker anschließen

1996 wurde der Universal Serial Bus – kurz USB – vorgestellt. Intel, Microsoft und mehrere große Hardwarefirmen wollten damit die Vielzahl unterschiedlicher Computeranschlüsse ersetzen. USB war zunächst nicht für Smartphones gedacht. Der klassische USB-Stecker war zu groß für kleine Geräte. Doch er hatte entscheidende Vorteile: Ein einziges Kabel konnte sowohl Daten übertragen als auch Strom liefern. Außerdem erkannte der Computer automatisch neue Geräte. Mit USB 2.0 im Jahr 2000 wurde die Technik schnell genug für viele Anwendungen. Gleichzeitig begann die Miniaturisierung der Stecker. Der erste Versuch dafür hieß Mini-USB. Er wurde vor allem bei Digitalkameras, Navigationsgeräten und MP3-Playern eingesetzt. Wirklich alltagstauglich für Smartphones war er allerdings noch nicht.

Das Smartphone-Zeitalter bringt neue Steckertypen

Der Durchbruch kam mit Micro-USB. Der kleine Anschluss wurde Ende der 2000er Jahre zum Standard vieler Smartphones. Millionen Geräte weltweit nutzten denselben Stecker. Auch politisch spielte das Thema bereits eine Rolle. Schon 2009 drängte die Europäische Kommission die Hersteller zu einer gemeinsamen Ladelösung. Micro-USB wurde damals faktisch zum Standard für Mobiltelefone. Ganz verschwunden war das Kabelchaos damit allerdings nicht. Vor allem ein Unternehmen ging seinen eigenen Weg: Apple setzte lange auf proprietäre Anschlüsse. Zunächst gab es den 30-Pin-Stecker, der ab 2003 bei iPods und später bei iPhones verwendet wurde. 2012 ersetzte Apple ihn durch den kleineren Lightning-Anschluss. Der Vorteil: Er ließ sich erstmals von beiden Seiten einstecken. Der Nachteil: Er funktionierte nur mit Apple-Geräten.

Als USB-C zum Universalanschluss wird

Die eigentliche Revolution kam 2014 mit USB-C. Der neue Stecker löste gleich mehrere Probleme auf einmal. Er ist klein genug für Smartphones, robust genug für Laptops und kann beidseitig eingesteckt werden. Noch wichtiger: Über USB-C lassen sich nicht nur Daten übertragen, sondern auch große Mengen Strom. Moderne USB-C-Verbindungen können bis zu 240 Watt Leistung liefern – genug selbst für leistungsstarke Notebooks. Zudem kann derselbe Anschluss Videosignale übertragen und ganze Docking-Stationen versorgen. Damit entstand erstmals tatsächlich ein universeller Anschluss für viele Geräteklassen. Viele Hersteller stellten ihre Geräte nach und nach um. Smartphones, Tablets und Kopfhörer wechselten zuerst, Laptops folgten später.

Die Europäische Union greift in den Kabelmarkt ein

Um dieses Durcheinander zu beenden, beschloss die EU eine einheitliche Regelung. Seit Ende 2024 müssen viele kleine elektronische Geräte – darunter Smartphones, Tablets, Kopfhörer, Kameras und Spielekonsolen – über USB-C geladen werden. Ab sofort gilt die Vorschrift auch für Laptops. Zum einen soll so Elektroschrott reduziert werden. Jährlich fallen in Europa Tausende Tonnen alter Ladegeräte an. Zum anderen sollen Verbraucher Geld sparen. Wer ein neues Gerät kauft, muss nicht jedes Mal ein neues Ladegerät erwerben. Schätzungen zufolge könnten Verbraucher dadurch europaweit rund 250 Millionen Euro pro Jahr sparen.

USB-C – ein Stecker für alles? Naja, jedenfalls für fast alles!

Ganz verschwinden werden Kabelprobleme wahrscheinlich dennoch nicht. USB-C ist zwar ein einheitlicher Stecker – doch dahinter verbergen sich nach wie vor unterschiedliche technische Fähigkeiten. Manche Kabel übertragen nur Strom, andere zusätzlich Daten oder Videosignale. Auch die jeweiligen Ladegeschwindigkeiten und Leistungen können variieren. Trotzdem markiert USB-C einen Wendepunkt. Erstmals gibt es eine Schnittstelle, die vom Smartphone über den Kopfhörer bis zum Laptop praktisch alle Geräte verbinden kann. Vielleicht wird die heimische Kabelschublade also langsam doch etwas leerer – oder zumindest übersichtlicher.

Zur Sache : Kleine Geschichte der Ladestecker

DC-Rundstecker (1990er Jahre): Jeder Hersteller nutzt eigene Netzteile und Stecker.

USB (ab 1996): Der Universal Serial Bus verbindet erstmals Stromversorgung und Datenübertragung in einem Kabel.

Mini-USB (ab 2000): Kleinere Variante für Digitalkameras, MP3-Player und frühe mobile Geräte.

Micro-USB (ab Ende 2000er): Wird zum Standard vieler Smartphones und erstmals europaweit verbreitet.

Lightning (2012): Apple ersetzt den 30-Pin-Stecker durch einen kleineren, beidseitig steckbaren Anschluss.

USB-C (ab 2014): Der bislang vielseitigste Standard: Ein Stecker für Strom, Daten und Video – inzwischen auch für Laptops.