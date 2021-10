Nach seinem eigenen Umzug nach Texas hat Tesla-Chef Elon Musk nun auch die Verlegung der Zentrale des Elektroautobauers angekündigt.

Der Elektroautobauer soll weg aus dem Silicon Valley und ebenfalls in den südlichen US-Bundesstaat Texas. Tesla folgt damit weiteren Firmen, die sich in der jüngsten Vergangenheit für Texas als Standort entschieden haben – etwa der Computer-Softwarehersteller Oracle und der Computer- und Druckerproduzent Hewlett Packard. „Ich freue mich anzukündigen, dass wir unsere Zentrale nach Austin, Texas verlegen“, sagte der Unternehmer beim jährlichen Aktionärstreffen. Dennoch werde das Unternehmen seine „Aktivitäten in Kalifornien weiter ausweiten“.

Die Produktion im kalifornischen Fremont solle um 50 Prozent ausgeweitet werden, sagte Musk am Donnerstag (Ortszeit) und lobte die wachsenden Absatzzahlen von Tesla – trotz Engpässen bei Halbleitern und anderen Komponenten. Die machen Autoherstellern weltweit zu schaffen, besonders bei den batterieelektrischen Modellen, in denen besonders viele Chips verbat sind. Daher werde Fremont an seine Grenzen geraten.

Neue Produktionsstätte ebenfalls in Texas

Texas erhebt keine eigene Einkommensteuer und ist wegen niedrigerer Lebenshaltungskosten als an der Westküste der USA attraktiv für Arbeitnehmer. Anfang Dezember hatte Musk bestätigt, dass er seinen Wohnsitz von Kalifornien nach Texas verlegt habe. Er begründete den Schritt unter anderem mit seinen dortigen Geschäftsaktivitäten. Sein Raumfahrtunternehmen SpaceX entwickelt dort Raketen. Tesla errichtet nahe der texanischen Hauptstadt neben der Zentrale eine große Produktionsstätte. Das Werk sei „fünf Minuten vom Flughafen und 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt“, warb Musk für den Standort. Für ihn dürfte sich der Umzug auch finanziell lohnen.