Nach der Insolvenz der Mannheimer Brauerei Eichbaum demonstrieren die Mitarbeiter für ihre Jobs. Um das Unternehmen zu retten, steht voraussichtlich ein Stellenabbau bevor.

Ausgerüstet mit Trillerpfeifen, Plakaten und T-Shirts mit dem Schriftzug „Eichbaum-Liebe“ versammeln sich am Freitagvormittag rund 50 Mitarbeiter vor dem Werkstor der Brauerei. Während gleichzeitig der Gläubigerausschuss tagt, wollen sie ein Zeichen für ihren Betrieb setzen.

Seit Eichbaum Ende Oktober vergangenen Jahres Insolvenz angemeldet hat, läuft die Suche nach Investoren. Im Februar teilte die neue Geschäftsführung, die im November übernommen hatte, mit, es gebe mehrere Interessenten, darunter Finanzinvestoren und strategische Investoren. Die endgültige Entscheidung, wie es weitergeht, trifft die Gläubigerversammlung am 24. März.

Offener Brief von Belegschaft an Gläubiger

In einem offenen Brief hatte n sich die Belegschaft und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in dieser Woche an die Gläubiger gewandt. Darin appellieren sie, die Geschichte der 1679 gegründeten Brauerei, die als ältestes Unternehmen der Stadt gilt, zu berücksichtigen: „Generationen von Beschäftigten haben dieses Unternehmen aufgebaut und geprägt. Diese Geschichte und dieses Engagement dürfen bei Entscheidungen über die Zukunft nicht außer Acht gelassen werden.“ Daher erwarte man, dass die Gläubiger Entscheidungen treffen, die eine Perspektive für den Standort und die Beschäftigten bieten.

Der Brief sei gut angekommen, sagt der Betriebsratsvorsitzende Umut As bei der Protestaktion am Rande einer Betriebsversammlung am Freitag. „Jetzt wird es Zeit, dass diejenigen, die über unsere Zukunft entscheiden, zu den Zahlen und Namen auch unsere Gesichter sehen.“ Für ihn sei die Brauerei ein wichtiger Teil von Mannheim: „Ohne Eichbaum würde die Stadt ein Stück von sich selbst verlieren.“

Die Stimmung in der Belegschaft sei „sowas von schlecht“, sagt Hans Klinkenberg, der seit 41 Jahren bei Eichbaum beschäftigt ist. Er beklagt sich über das Management der früheren Geschäftsführung in den vergangenen Jahren: „Es wurde nie richtig Geld investiert.“ Er erwarte, dass so viele Arbeitsplätze wie möglich erhalten werden und dass für diejenigen die gehen müssen, ein Sozialplan erarbeitet wird. „Für mich ist Eichbaum Familie. Wir haben Mitarbeiter, von denen haben schon der Vater und der Großvater hier gearbeitet“, sagt der 60-Jährige, der im Flaschenkeller tätig ist.

Kevin Sax, Leiter der Bauabteilung, hofft ebenfalls, dass die Protestaktion bei den Gläubigern ankommt. „Es ist eine schwere Situation, aber wir kämpfen weiter für unsere Belegschaft“, sagt der 34-Jährige. „Ich hoffe, dass die Gläubiger sehen, dass wir hinter der Brauerei stehen und dass sie auch auf die Menschen und die Region achten.“

Mitarbeiter mit Zukunftsängsten

Unter der Belegschaft gebe es Zukunftsängste, sagt Umut As. Die Geschäftsführung hatte im Februar angekündigt, dass rund ein Drittel der Stellen abgebaut würde, um die Brauerei für Investoren attraktiv zu machen. Wie es für die knapp 300 Mitarbeiter weitergeht, ist nach Aussage des Betriebsratsvorsitzenden wieder völlig offen. „Es sind noch viele Fragen nicht geklärt – mit welchen Investoren, mit wie vielen Mitarbeitern geht es weiter?“, sagt As. Er rechne damit, dass auf jeden Fall Stellen gestrichen werden. Genaue Zahlen gebe es aber noch nicht – das hänge von den Investoren ab.