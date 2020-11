Wir machen immer mehr Bilder. Und kaufen immer weniger Kameras. Das Smartphone ist unser digitales Universalwerkzeug geworden. Wer braucht schon mehr? Ein Plädoyer für den digitalen Luxus.

Vorweihnachtszeit, Einkaufszeit, Smartphone-Zeit. Eine echte Digitalkamera unter dem Weihnachtsbaum? Das gönnen sich nur noch Minderheiten. In den letzten fünf Jahren hat sich bei uns die Zahl der jährlich verkauften Kameras halbiert. Der Durchschnittspreis aber ist laut Statista im gleichen Zeitraum um 50 Prozent gestiegen. Der Grund: Günstige Digitalkameras sind Opfer des Smartphones geworden. Die Unter- und Mittelklasse kommt gegen die immer besseren Smartphone-Linsen kaum noch an. Das liegt nicht an den optischen Qualitäten, sondern den digitalen Tricks der Hersteller. Eine winzige Linse über einem kleinen Sensor liefert niemals das an Bildinformation, was ein hochwertiges Objektiv an einen großen Sensor weiterreicht. Aber von künstlicher Intelligenz gestützte Bildprozessoren gleichen das genau so weit aus, dass Smartphone-Besitzer rundum glücklich mit ihren Bildern sind.

Die Top-Smartphones aus dem Android-Lager von Samsung, Xiaomi oder Huawei übertreffen sich mit immer mehr verbauten Objektiven. Das lässt viele vergessen, dass schon eine günstige Kompaktkamera mit echtem Zoom dem Linsen-Wirrwarr bei der Handhabung überlegen ist. Smartphones haben immer noch keine echten Zoom-Objektive. Da wird zwar mit digitalem Zoom geworben; der bezeichnet aber nur das Aufblähen der vorhandenen Pixel. Smartphones haben Linsen mit unterschiedlichen Brennweiten, nicht mehr. Weitwinkel und Ultraweitwinkel dominieren, weil sie für die schlanken Gehäuse flach genug konstruierbar sind. Das beeinflusst auch die Art der geschossenen Fotos: viel Landschaft, viel Panorama, aber wenig interessante Details, die aus der Ferne herangeholt werden. Smartphone-Fotografen entwickeln keinen Tele-Blick. Den erwerben sich Kamerabesitzer, die in starke Zooms oder Tele-Festbrennweiten investieren.

Hersteller wie Samsung oder Xiaomi versuchen das Manko mit viel Aufwand zu kompensieren. So bietet das Samsung Galaxy S20 Ultra eine verwinkelt ins Gehäuse eingebaute Periskopkamera, um Brennweite zu gewinnen, denn Teleobjektive sind nun mal aus optischen Gründen länger. Xiaomi hat vor wenigen Tagen den Prototypen eines ausfahrbaren Objektivs präsentiert. Das bietet mehr Brennweite, aber immer noch kein echtes Zoom. Immerhin sorgt das ausfahrbare Objektiv für mehr Lichteinfall, eine größere Blendenöffnung und wahrscheinlich bessere Bilder bei wenig Licht. Ein echtes Zoom ist nicht in Sicht. Versuche, wie beim älteren Galaxy K Zoom sind gescheitert, weil das Gehäuse für die Komfortansprüche zu dick wurde.

So ist eine moderne Spiegellose von Sony, Canon, Nikon oder Panasonic, purer Luxus für Anspruchsvolle oder beruht auf professionellen Bedürfnissen. Entdeckt wurde auch eine neue Käuferschicht: die sogenannten „Creators“, wozu Produzenten von Social-Media-Content gehören, die „Gefühle professionell teilen“ wollen – so ein Panasonic-Werbeclaim.

Sony demonstriert mit seiner Modellpalette, welche Zielgruppen im Visier sind: Kameras mit höchster Auflösung (A7R) für Studio und Werbung, solche mit hoher Empfindlichkeit (A7S) für Sport und Natur. Ähnlich Panasonic, die mit ihrer S-Reihe Modelle für Sport, Studio oder hochwertiges Video anbietet. Die Spezialisierung hat ihren Preis. Für Gehäuse und zwei oder drei Objektive sind schnell zwischen 3000 und 5000 Euro fällig. Was hätte der ausgefallene Corona-Urlaub gekostet? Mit einer solchen Kamera sind aber auch in der Nähe exzellente Fotos möglich. Etwas Luxus darf sein.