Geht es um die Einnahme bestimmter Nahrungsergänzungsmittel, verspricht die Werbung viel. Doch ob und welche Supplements sinnvoll sind, hängt vom Einzelfall ab.

Eine Kapsel gegen Vitamin-D-Mangel, ein Päckchen Zinkpulver fürs Immunsystem oder eine Magnesiumtablette nach dem Sport: Mehr als die Hälfte der Deutschen (51 Prozent) über 16 Jahre nimmt mindestens ein ergänzendes Präparat ein, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Herbst 2024 festgestellt hat.

Der Markt für Nahrungsergänzung boomt. Der Umsatz mit Supplements steigt seit vielen Jahren – ob im Internet, in Supermärkten, Drogerien oder in der Apotheke. Mittlerweile werden hierzulande jährlich rund 2 Milliarden Euro mit ergänzenden Präparaten umgesetzt. Doch die Einnahme ist für viele Menschen überhaupt nicht erforderlich, sagen Experten. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Sind Einnahmen von Nahrungsergänzungsmitteln für gesunde Menschen nötig?

Die kurze Antwort: Nein. „Ein gesunder Erwachsener braucht im Normalfall keine Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen“, betont Silke Restemeyer. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). „Durch eine ausgewogene Ernährung ist der Körper ausreichend mit Nährstoffen versorgt und braucht daher in der Regel keine zusätzliche Einnahme von Vitaminen oder Mineralstoffen.“ Internationale wissenschaftliche Studien belegen, dass von einer zusätzlichen, über den Bedarf hinausgehenden Aufnahme von Mikronährstoffen keine positiven gesundheitlichen Wirkungen zu erwarten sind. „In den allermeisten Fällen wird viel Geld für wirkungslose Ergänzungsmittel ausgegeben“, betont die Expertin.

Wie sieht es aber bei Risikogruppen aus?

Schwangere und Stillende etwa haben einen erhöhten Nährstoffbedarf. Sie sollten gegebenenfalls Eisen und Jod supplementieren, erklärt Restemeyer. „Das wird aber im Normalfall ärztlich begleitet und abgesprochen.“ Mediziner empfehlen zudem, Säuglingen standardmäßig nach der Geburt Vitamin K und im ersten Lebensjahr ein Präparat aus Vitamin D und Fluorid zu geben. Und auch Veganer gehören zur Risikogruppe. „Für sie ist es tatsächlich unerlässlich, dauerhaft und regelmäßig ein Vitamin B12-Präparat einzunehmen“, sagt die Ernährungswissenschaftlerin.

Wie kann es bei bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen trotzdem zu einer Unterversorgung kommen?

Die Gründe und Symptome dafür sind oft sehr unterschiedlich. „Wenn ich zum Beispiel andauernd müde bin, kann es sein, dass ein wichtiger Nährstoff im Körper nicht ausreichend vorhanden ist. Muss es aber nicht. Im Zweifel habe ich vielleicht einfach seit ein paar Tagen zu wenig geschlafen“, sagt Restemeyer.

Bei Vitamin D und Jod könne es allerdings tatsächlich schnell zu einer Unterversorgung kommen. „Deshalb empfehlen wir bei Jod, dass Verbraucher jodiertes und fluoridiertes Speisesalz im Haushalt verwenden“, so Restemeyer. Vitamin D werde nur zu einem kleinen Teil über die Ernährung aufgenommen. Der Großteil werde bei Sonnenschein über die Haut gebildet, erklärt Restemeyer. „Wenn ich im Sommer viel draußen bin, mich draußen bewege und auch mal ein kurzes T-Shirt anhabe, kann ich meinen Speicher an Vitamin D füllen. Der sollte in der Regel über die Wintermonate reichen“, sagt die Ernährungswissenschaftlerin.

Es gibt aber auch verschiedene Krankheiten, die zu einer Unterversorgung bei bestimmten Mineralstoffen oder Vitaminen führen können – etwa eine Niereninsuffizienz oder ein entzündlicher Darm. „Wer über einen längeren Zeitraum Symptome wie etwa Abgeschlagenheit oder häufige Infektionen hat, für den ist der Arzt immer die richtige Adresse. Dort wird ein Blutbild gemacht und es kann gezielt weitergeholfen werden“, erklärt die Expertin.

Wie kann ich einer Unterversorgung vorbeugen?

Vor allem durch gesunde und ausgeglichene Ernährung. „Der Hauptgrund für eine Unterversorgung bei Mineralstoffen und Vitaminen liegt in der Auswahl der Lebensmittel“, berichtet Restemeyer. Viel Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, moderate Mengen an Milchprodukten, Fisch und Fleisch sowie pflanzliche Öle und Nüsse seien für die optimale Versorgung notwendig. Je abwechslungsreicher jemand esse, desto geringer sei das Risiko einer Unterversorgung, meint die Expertin. „Nahrungsergänzungsmittel können eine solche ausgewogene Ernährung nicht ersetzen.“

Kann die ständige Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln auch gefährlich werden?

Im besten Fall scheidet der Körper nicht benötigte Nährstoffe später einfach aus. Das ist zwar teuer, schadet dem Körper aber in der Regel nicht. „Die Gefahr der Überdosierungen mit Vitaminen oder anderen Nährstoffen bei einer gewöhnlichen Ernährung mit üblichen Lebensmitteln ist nahezu ausgeschlossen“, betont DGE-Expertin Restemeyer. Wenn man hoch dosierte Nahrungsergänzungsmittel allerdings dauerhaft zu angereicherten Lebensmitteln einnehme, steige das Risiko einer Überversorgung. Vereinzelt kann eine ständige Überdosierung einzelner Ergänzungsmittel – wie beispielsweise Kurkuma – auch für bestimmte Organe gefährlich werden. Hier ist ebenfalls ein frühzeitiges Aufsuchen eines Arztes wichtig.

Wie problematisch ist Werbung von Supplements?

Nahrungsergänzungsmittel gelten offiziell als Lebensmittel und müssen deshalb kein besonderes Prüfverfahren – wie etwa Medikamente – durchlaufen. Zwar empfiehlt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) Höchstmengen für alle Vitamine und Mineralstoffe, „um vor übermäßiger Nährstoffaufnahme zu schützen“, erklärt Restemeyer. Allerdings sind diese Empfehlungen für den Konsum solcher Nahrungsergänzungsmittel nicht gesetzlich bindend. „Ich würde das aber als sinnvoll erachten“, sagt Restemeyer.

Kritisch werden allerdings im Internet beworbene Supplements gesehen, besonders von Influencern in den sozialen Medien. „Sie bewerben teilweise Nahrungsergänzungsmittel mit Gesundheitsversprechen, die gar nicht eingehalten werden können“, erklärt Restemeyer. Viele Influencer treibt aber ein ökonomisches Motiv an, denn sie werden in der Regel für die Werbung bestimmter Supplements bezahlt. „Aber wir können wirklich nicht von wissenschaftlicher Evidenz sprechen, wenn ein Influencer behauptet, dass ihm eine bestimmte Pille hilft“, betont Restemeyer von der DGE.