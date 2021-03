Entspanntes Musik- oder Radiohören ist in lauter Umgebung schwierig. Gut isolierte, das Ohr umschließende Kopfhörer mit Noise-Cancelling-Technologie helfen. Aber mittlerweile sind auch die winzigen In-Ohr-Kopfhörer, Earbuds genannt, zunehmend mit diesem Feature ausgestattet.

Vor allem beim Joggen, Walken oder Radfahren sind große Kopfhörer störend. Die Earbuds-Winzlinge dagegen werden immer praktischer, weil sie kaum noch Kabelverbindungen nutzen. Das nennt sich True Wireless, also „wirklich drahtlos“. Die Ohrstöpsel nehmen dabei per Bluetooth sowohl untereinander wie mit dem Smartphone Kontakt auf. Die Stromversorgung funktioniert per eingebautem Akku. In die Transportbox ist ein weiterer, größerer Akku verbaut, so dass die Earbuds beim Transport in der Box nachgeladen werden.

Die aktive Rauschunterdrückung ist dank immer perfekterer Miniaturisierung jetzt auch bei Earbuds sehr wirkungsvoll. Wie bei großen Kopfhörern sind mehrere Mikrofone eingebaut, die den Außenschall aufnehmen. Eine schnell reagierende Elektronik analysiert dessen Zusammensetzung und produziert über die Membran des Earbuds den passenden Gegenschall. Nun will man bei Gesprächen oder aus Sicherheitsgründen auf dem Fahrrad oft doch etwas vom Umgebungsschall mitbekommen. Daher ist es praktisch, wenn die Intensität des Noise Cancelling eingestellt werden kann. Das reagiert vor allem auf laute und niedrigfrequente Geräusche wie das Rattern eines Zuges oder das Dröhnen eines Motors. Einige Kopfhörer kombinieren die variable Geräuschunterdrückung zusätzlich mit einer Transparenz-Schaltung. Dabei werden tiefe Frequenzen gefiltert, Stimmen und andere mittlere Frequenzen aber durchgelassen.

Earbuds mit Lärmunterdrückung kosten zwischen etwa 50 und 270 Euro. Besitzer eines iPhone werden mehrheitlich zu Apple AirPods Pro greifen. Die haben einen exzellenten Klang, sitzen perfekt im Ohr und sind mit einem Marktpreis von aktuell etwa 190 Euro nicht einmal überteuert. Die volle Funktionsvielfalt erschließt sich nur mit einem iPhone. Für Android-Besitzer also nur bedingt zu empfehlen. Die greifen, wenn nicht gespart werden soll, zum Sony WF-1000XM3 für etwa 170 Euro oder zu den sehr eleganten Technics EAH-AZ70WE für 270 Euro. Bei denen gefällt, dass das Noise Cancelling und die Transparenz (Hear-Through-Funktion) stufenlos anpassbar und sehr wirkungsvoll sind.

Ein echter Preisknüller, der ausschließlich am iPhone oder iPad funktioniert, ist der in Dänemark entwickelte Libratone Q Adapt In-Ear. Er kommt unter anderem im klassischen Apple-Weiß daher, hat einen guten bis sehr guten Klang. Und das Noise Cancelling lässt sich in drei Stufen anpassen. Er ist aber klassisch verkabelt, hat also keine Bluetooth-Funktionalität. Dafür ist der Preis von etwa 40 Euro schwer zu schlagen. Wer also den Lärm draußen halten will und sich an Kabeln nicht stört, kann hier nichts falsch machen.

Preisbewusste Android-Nutzer sollten sich den 1More EHD9001BA ansehen. Der kontaktiert das Handy per Bluetooth, die beiden Buds sind aber durch eine Nackenspange verbunden. Das sitzt gut und gefällt auch Joggern. Das Noise Cancelling lässt sich in zwei Stufen justieren. Der Preis von etwa knapp 100 Euro ist für den guten Klang günstig.

Unser Preis-Leistungs-Tipp geht an ein Earbuds-Paar des US-Herstellers Soundcore, dem Liberty Air 2 Pro für etwa 130 Euro. Das ist die Noise-Cancelling-Version des Liberty Air 2, der bereits durch einen sehr satten Klang begeistert und aktuell für reduzierte 75 Euro zu haben ist. Die Pro-Version sieht sich als ebenbürtige Konkurrent zu Apples Earbuds. Der Klang ist bassbetont, wird also Musikhörern gefallen. Stimmen klingen sehr ausgewogen. Ein Equalizer, der über die App bedient wird, lässt aber eine Feinabstimmung zu.

Die Noise-Cancelling-Funktion ist sehr wirkungsvoll, lässt sich aber auch in Stufen reduzieren. Kombiniert mit der Transparenz-Schaltung und dem Equalizer ist der Liberty Air 2 Pro für sehr unterschiedliche Situationen bestens gerüstet. Ähnlich wie beim Einsatz der AirPods von Apple lassen sich die Liberty Air durch Gesten über das Smartphone bedienen.

Eine Akkuladung reicht für etwa sechs Stunden. Die Ladestation liefert nochmals Strom für etwa 20 Stunden. Optional können die Earbuds auch per Qui-Ladeoption mit Energie nachgefüllt werden. Ein USB-C-Ladekabel wird aber mitgeliefert. Und gut zwei Dutzend Ohransätze zum Anpassen an die ganz persönlichen Eigenarten des Gehörgangs. Das ist Service, der zufriedenstellt.