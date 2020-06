In der Corona-Krise steigen in Deutschland mehr und mehr Menschen aufs Fahrrad. Das wohl nicht zuletzt, weil diese Form der Mobilität als infektionssicherer als andere Fortbewegungsmittel gilt. Und weil Fahrradfahren sowieso gesund ist. Weshalb die Händler laut Branchenverband ZIV mehr als zufrieden sind. Dabei hatten die schon vorher keinen Grund zu jammern. Denn nach ZIV-Zahlen ist schon in den vergangenen zehn Jahren der Absatz insbesondere von E-Bikes kontinuierlich gestiegen, von rund 200.000 (2010) auf 1,36 Millionen (2019). Entsprechend sieht’s beim Umsatz aus: Der lag bei Rädern und E-Bikes 2019 zusammen bei 4,23 Milliarden Euro und damit um rund 34 Prozentpunkte über dem von 2018.