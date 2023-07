Die Lärmstatistik des Kraftfahrzeug-Bundesamtes kommt zu einem überraschenden Ergebnis.

In den Anfangsjahren der E-Mobilität wurde manchmal heftig darüber gestritten, ob elektrisch betriebene Autos eine Gefahr darstellten – weil sie, anders als Diesel- oder Benzinfahrzeuge, geräuschlos dahin rollten. Spekuliert wurde deshalb darüber, ob und welchen künstlichen Sound die Hersteller ihren neuen Produkten wohl mitgeben würden, um sie so für andere sicherer zu machen.

Doch nun das: Aus Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) geht hervor, dass die neu zugelassenen Autos im Zeitraum 2018 bis 2022 gegenüber früher leiser geworden sind – doch die Stromer sind in der offiziellen Messung überhaupt nicht so leise. Die reine Elektroautomarke Tesla zählt beispielsweise zu den lauteren in der KBA-Statistik; ihre Modelle liegen klar über dem Durchschnitt.

Keine Gangschaltung

Wie kommt das? Zum einen gebe es bei Stromern keine Gangschaltung und damit keine Möglichkeit, davon zu profitieren, sagt Michael Ebert vom Tüv Süd. „Und dann beschleunigen sie extrem stark – und das führt zu sehr viel lauteren Reifenabrollgeräuschen, auch wenn der Motor selbst gar nicht so laut ist.“ Hinzu kommt: E-Autos sind schwerer als vergleichbare Verbrenner. Auch das macht sich bemerkbar.