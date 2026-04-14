Steigende Kosten und viel Unsicherheit prägen den Frühling beim Handwerk. Die aktuelle Konjunkturumfrage der Kammer zeigt auch, wer am stärksten belastet ist.

Das pfälzische Handwerk präsentiert sich im Frühjahr 2026 stabil, doch hat die wirtschaftliche Dynamik im Vergleich zum Vorjahr nachgelassen. Dieses Fazit zieht die Handwerkskammer der Pfalz (HWK) aus den Ergebnissen ihrer aktuellen Konjunkturumfrage. Die Kammer benennt auch gleich die wesentliche Ursache: ein schwieriges Umfeld 2026, geprägt durch eine fragile wirtschaftliche Entwicklung, die durch den Krieg im Nahen Osten und dadurch steigende Energiepreise zusätzlich belastet wird.

Rund 3000 Mitgliedsbetriebe waren für die Umfrage zu ihrer Geschäftsauflage, zur Auftragsentwicklung, zu Umsätzen, Investitionen und Erwartungen angeschrieben worden. Laut Kammer sicherten in einzelnen Gewerken viele Betriebe ihre wirtschaftliche Grundlage trotz schwieriger Rahmenbedingungen bemerkenswert gut. In anderen Bereichen, wie bei den Handwerkern für den gewerblichen Bedarf oder im Kfz-Gewerbe, hinterlasse die anhaltende Krise aber bereits deutliche Spuren.

Pessimismus nimmt zu

In der Gesamtschau spricht die Kammer von „einer zunehmenden Zurückhaltung“. Darauf wiesen Kennzahlen bei Umsatzentwicklung, Auftragseingängen und Investitionsbereitschaft hin. Zusätzlich werde die Ertragslage durch den steigenden Kostendruck bei Einkaufspreisen belastet, der nur begrenzt auf die Verkaufspreise umgelegt werden könne. Ebenso spiegele sich die Unsicherheit in einer abwartenden Haltung bei der Personalplanung wider. Und auch wenn viele Betriebe ihre Erwartungen für die nächsten Monate nicht schlechter einstuften als 2025, steige der Anteil an vorsichtigen oder pessimistischen Einschätzungen.

Überfällige Reformen, um die Wirtschaft zu stärken, sind aus Kammersicht jetzt umso dringlicher. „Die Erwartungshaltung im Handwerk ist hoch“, so Hauptgeschäftsführer Till Mischler. Um die Lage für mittlere und kleine Unternehmen dauerhaft zu verbessern, seien gezielte Impulse unabdingbar – wie Investitionsprogramme, bürokratische und steuerliche Entlastungen und dauerhaft niedrige Energie- und Stromkosten. Mischler: „Nur ein solcher Gesamtansatz kann die Wettbewerbsfähigkeit der Handwerksbetriebe dauerhaft sichern.“

Hohe Einkaufspreise

Interessant fürs Handwerk wie für die Kunden ist unter anderem die Preisentwicklung. Diese bleibt laut Umfrage angespannt. 82,5 Prozent der Betriebe berichteten von gestiegen Einkaufspreisen (Vorjahr: 68,2 Prozent), womit sich der Kostendruck noch einmal verschärft hat. Besonders stark seien die Preise im Nahrungsmittel- und Gesundheitsbereich sowie bei den gewerblichen Zulieferern gestiegen. 40 Prozent (Vorjahr: 37,2 Prozent) der Betriebe konnten in der Folge den Verkaufspreis erhöhen, 54,7 Prozent (Vorjahr: 57,2 Prozent) konnten ihre Preise stabil halten.

Mit Blick auf die kommenden Monate erwarten zwei Drittel der Unternehmen weiter steigende Einkaufspreise, fast die Hälfte der Befragten geht davon aus, ihre Verkaufspreise anheben zu müssen, während die andere Hälfte darauf hofft, sie stabil halten zu können. Allerdings ist in diesen Einschätzungen noch nicht der weitere Druck durch einen andauernden Iran-Krieg enthalten.

Gesundheit: Mehr Umsatz

Verhalten bleibt laut Umfrage die Entwicklung des Umsatzes. Nur 16,7 Prozent der Unternehmen konnten ihn steigern, die anderen Betriebe sprachen je zur Hälfte von einem gleichbleibenden beziehungsweise gesunkenen Niveau. Während vor allem das Kfz-Gewerbe und die Handwerker für den gewerblichen Bedarf darunter zu leiden hatten, gab es bei 60 Prozent der Gesundheitshandwerke hier einen kleinen Lichtblick.

Leicht zurückgegangen beziehungsweise zurückhaltend lautet das Fazit auch bei der Betriebsauslastung und Auftragslage sowie der Investitionstätigkeit. Vor allem unzureichende Investitionen seien ein substanzielles Risiko für die Zukunftsfähigkeit, so Mischler. Dadurch verringere sich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, „weil Modernisierung, Digitalisierung und Effizienzsteigerungen ausbleiben“ – zu Lasten von Produktivität und Ertrag.

Mehr Ausbildungsverträge

Ungeachtet all dessen sei das Handwerk nach wie vor ein „Stabilitätsanker in der Krise“. Als Beispiel nennt der Hauptgeschäftsführer das Plus an Betriebseintragungen im März 2026 (167) gegenüber dem Vorjahresmonat (155). Gleichzeitig seien im Monatsvergleich weniger Betriebe gelöscht worden: 198 statt 233. Grund zur Freude sei zudem der erneute Anstieg an Ausbildungsverträgen, auch wenn erst der Sommer ein besseres Bild von der tatsächlichen Situation liefern werde.