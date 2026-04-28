Mit zwei neuen Großanlagen für die Produktion von Duftstoffen wertet der Konzern seinen Standort Ludwigshafen auf. Er investiert dafür einen dreistelligen Millionenbetrag.

Die Größe und Wucht der nagelneuen Anlage in Ludwigshafen können Fotos nur schwerlich wiedergeben. Dem Betrachter tritt ein 90 Meter langer Koloss aus edlem, glänzendem Stahl und glattem Beton entgegen. Ein verwirrendes Geflecht aus Röhren, Kästen, Leitungen, Kesseln, Ebenen, Treppen und Träger wirkt wie ein modernes Kunstwerk und verströmt kühle Industrieästhetik. Eine mächtige turmartige Röhre ragt weit in den Himmel über dem Stammwerk und weit über die oberste Ebene der Produktionsanlage, die sich in 33 Meter Höhe befindet. Wie ein mahnender Finger, der Respekt einfordert, scheint diese Destillationskolonne auf die Bedeutung der neuesten Anlage auf dem riesigen Areal hinzuweisen. Ihre genaue Höhe will die BASF aus Wettbewerbsgründen nicht preisgeben. Hier wird Menthol hergestellt, ein Stoff, der nach Minze duftet, Frische verströmt und seit Jahren weltweit zunehmend gefragt ist.

„Klares Bekenntnis“

Der Konzern feiert die erfolgreiche Inbetriebnahme von gleich drei riesigen Produktionsanlagen für Duftstoffe. Zwei davon stehen im Stammwerk: eine für Menthol und eine für Linalool mit dem Geruch von Lavendel. Alleine für diese beiden Anlagen investiert die BASF einen nicht näher bezifferten dreistelligen Millionenbetrag. Zeitgleich ist eine Anlage am neuen chinesischen Verbundstandort der BASF in Zhanjiang angelaufen. Dort wird Citral hergestellt mit dem Duft nach Citrus.

Es sei ein besonderer Tag für die BASF und „ein positiver Tag für den Standort Ludwigshafen“, sagte BASF-Vorstandsmitglied und Standortleiterin Katja Scharpwinkel am Dienstag vor Journalisten im Stammwerk. Der Konzern unterstreiche mit den neuen Anlagen „nochmals unser klares Bekenntnis zum Standort Ludwigshafen“, sagte Scharpwinkel. Zugleich untermauere die BASF die Bedeutung des Verbunds, in dem Produktionsschritte intelligent ineinandergreifen, und der im Stammwerk ganz besonders ausgeprägt ist. Der Verbund biete der BASF starke Wettbewerbsvorteile und werde mit der dreifachen Inbetriebnahme standortübergreifend und international gedacht, erläutert Scharpwinkel weiter. Die drei Anlagen seien keine isolierten Einzelprojekte, sondern gehörten zusammen. In Zhanjiang stelle die BASF Citral her, ein wichtiger Grundstoff für viele Aroma- und Duftstoffe, aber auch für die Vitamine A und E. Citral aus Zhanjiang versorge die regionalen Märkte in Asien, werde aber auch nach Ludwigshafen geliefert, um es im Stammwerk für die nun erweiterte Menthol- und Linalool-Produktion einzusetzen. In Ludwigshafen steht bereits die weiterhin größte Citral-Anlage der Welt. Mit den aktuellen Investitionen gibt es im Stammwerk nun je zwei Anlagen für Linalool und Menthol.

Es gehe nicht darum, einen Standort gegen den anderen auszuspielen, sagte Scharpwinkel. Schon gar nicht um Schließung oder Wegzug. Im Gegenteil: Es gehe um Ergänzung, und um Vernetzung im Sinne des BASF-Verbunds.

Zusätzliche Arbeitsplätze

Was die BASF ausmache, sei ein starkes Ludwigshafen als Stammsitz und Herzstück. Der Standort biete genau das, was derart anspruchsvolle Produktionen wie die von Duftstoffen benötigten: die Möglichkeiten des bestehenden Verbunds, die vorhandene Infrastruktur, die hohe technologische Kompetenz und die sehr erfahrenen Teams.

Die neuen Anlagen schaffen auch zusätzliche Arbeitsplätze: 60 sind es in Ludwigshafen, 70 in Zhanjiang. Das erscheint nicht viel, ist für große Chemieanlagen trotz der hohen Investition aber üblich. Wer sich durch die verschiedenen Stockwerke der neuen Menthol-Anlage bewegt, sieht keinen weiteren BASF-Mitarbeiter. Die betreten die Anlage nur ausnahmsweise etwa zur Probennahme, Reparatur oder Kontrolle. Die Produktion wird aus einer Zentrale in einem nahegelegenen Bürogebäude gesteuert.

2023 begann der Bau der beiden Anlagen in Ludwigshafen. Steffen Götz, Leiter des Geschäftsbereichs Global Aroma Ingredients (Aromastoffe weltweit) weist darauf hin, dass die Teams „in einem riesengroßen Meisterstück“ beide Anlagen fristgerecht gebaut und im Investitionsbudget geblieben seien. Keine Selbstverständlichkeit für komplexe Großprojekte in Deutschland. 650 Monteure waren in der Bauphase eingesetzt. Es handele sich um eine der größten Investitionen seines Unternehmensbereiches überhaupt. In der neuen Menthol-Anlage allein wurden 400 Kilometer Kabel und 80 Kilometer Rohrleitungen verlegt, 600 Maschinen und Apparate tun ihren technischen Dienst.

Starkes Wachstum

Früheren Angaben zufolge erhöht sich die Produktionskapazität der BASF allein für den Grundstoff Citral mit der neuen Anlage in China weltweit auf 118.000 Tonnen pro Jahr. Diese enorm hohe Produktionsmenge folgt der stetig und stark wachsenden Nachfrage nach Duftstoffen weltweit. Mit steigendem Wohlstand und wachsender Kaufkraft legten mehr Menschen Wert auf Pflegeprodukte, sagte Steffen Götz. Das Geschäft der BASF mit Aromastoffen wachse prozentual zweistellig, auch 2026, sagte er weiter, das sei deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Für die BASF sei das Geschäft „überdurchschnittlich profitabel“.

Menthol ist ein wichtiger Bestandteil von Minze, der in zahlreichen Produkten für die Mund- und Körperpflege, in Aromastoffen für Süßwaren sowie in der pharmazeutischen Industrie verwendet wird. Linalool ist ein Lavendelaromastoff, der in der Herstellung von Waschmitteln, aber auch in Haushaltspflegeprodukten, der Körperpflege und der Parfümindustrie Anwendung findet.