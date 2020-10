Die DJI Mini 2 ist deutlich optimiert worden. Und wiegt immer noch unter 250 Gramm, so dass kein Drohnen-Kennzeichen notwendig ist.

Im Oktober 2019 kam die erste Mini-Drohne von Marktführer DJI heraus. Sie fand sofort viele Liebhaber, vor allem wegen ihrer geringen Größe, dem günstigen Preis und dem unkomplizierten Flugbetrieb. In der ersten Novemberwoche soll nun das Nachfolgemodell auf den Markt kommen. Offiziell ist das genauso wenig wie die technischen Daten. Amerikanische Fans entdeckten aber vor wenigen Tagen bereits vor dem offiziellen Marktstart ein „versehentliches“ Angebot beim US-Händler Best Buy und stellten Videos und Datenblätter ins Netz. Damit sind die Fakten sicher.

Die Mini 2 verzichtet auf den Beinamen „Mavic“. Design und Konstruktion sind aber bis ins Detail identisch mit dem Vorgänger. Die Rotoren können beim Transport sehr eng angelegt werden. So ist sie kürzer als eine Handfläche. Mit den Dimensionen kann die Mini 2 ein ständiger Begleiter im Urlaub oder auf Touren sein. Die kleine Drohne passt in eine unauffällige Tasche mit Schultergurt, die zum Lieferumfang gehört. Die empfindlichen Propeller sind in der Tasche durch eine besondere Halterung besser geschützt als zuvor.

Die Flugdauer hat sich trotz etwas kleinerer Batterie leicht auf 31 Minuten erhöht. Realistisch sind aber Werte zwischen 25 und 28 Minuten, abhängig von Tempo und Wind. Der darf bis zu 10,5 Metern pro Sekunde schnell sein, ohne dass die Drohne ins Trudeln gerät. Empfindlicher als größere Drohnen ist sie aber allemal. Für ruhige Videos mit der eingebauten Kamera sorgt ein Drei-Achsen-Gimbal. Der Cinematic Mode sorgt dafür, dass die Drohne bei Filmaufnahmen ruhiger und langsamer fliegt. Das ist nicht nur bei Anfängern hilfreich, es spart auch Strom und liefert professioneller wirkende Videos.

Die Videoauflösung hat sich deutlich von 2,7K auf 4K erhöht. Damit sind also Aufnahmen möglich, die perfekt zu den aktuellen 4K-Fernsehern passen. Bei der Aufnahme auf einer Speicherkarte fallen dann bereits 100 Megabit pro Sekunde an. Fotos haben eine Auflösung von 12 Megapixeln. Und mit dem Panorama-Mode lassen sich mehrere Fotos bereits in der Kamera zu einer Breitwandaufnahme verbinden. Der Controller sieht nun so aus wie bei der größeren Mavic Air; das erleichtert die Bedienung, da das Display des eingelegten Smartphones über den Steuerungselementen liegt.

Die Reichweite von Sender und Empfänger hat sich mit etwa 10 Kilometer deutlich vergrößert. Dabei kann das Fluggerät eine maximale Flughöhe von bis zu 4000 Metern erreichen. Die Aufstiegsgeschwindigkeit legt beim neuen Modell auf maximal 16 Meter pro Sekunde leicht zu. Da man in Deutschland aber nur mit direktem Sichtkontakt und bis zu einer maximalen Flughöhe von 100 Metern fliegen darf, spielt das in unseren Breiten keine große Rolle. In einer exotischen und einsamen Urlaubsgegend lassen sich aber schon außergewöhnliche Perspektiven aufnehmen.

Wie die Mavic Mini wird es die Mini 2 auch als Sologerät und als Fly More Bundle geben. Letzteres ist beim Kauf zu empfehlen, da gleich drei Akkus und Ersatzteile wie Propeller mitgeliefert werden, die in der Tasche sicher untergebracht sind. Der Verkaufspreis für Deutschland ist noch nicht klar. In den USA kostet die Kombipackung mit Zubehör 499 US-Dollar. Die Mavic Mini der ersten Generation kostet bei uns im Bundle knapp 500 Euro. Da viele US-Preise bei der Vermarktung in Deutschland 1:1 umgerechnet werden, dürfte der Preis also stabil bleiben.