Die Pfalz hat viele kleine Ortschaften. Fünf davon haben weniger als 100 Einwohner.

Die kleinste Gemeinde in Rheinland-Pfalz ist nach wie vor Dierfeld in der Vulkaneifel. Aber auch in den Weiten der Pfalz gibt es etliche Dörfer mit vergleichsweise wenigen Einwohnern, die es immer wieder auf die Liste der kleinsten Gemeinden schaffen. Beispiele dafür sind Hausweiler (47), Unterjeckenbach (70), Deimberg (99) im Landkreis Kusel, Hirschthal (93) in der Südwestpfalz und Sitters (94) im Donnersbergkreis, die alle fünf Ende 2019 weniger als 100 Einwohner zählten. Kleinfischlingen im Kreis Südliche Weinstraße lässt zwar auch eine unspektakuläre Größe vermuten, gehört mit 309 Einwohnern aber nicht zu den kleinsten Orten der Pfalz. Und Kleinfischlingen wächst; prozentual sogar mehr als jede andere Gemeinde in der Region. Ende 2011 lebten 256 Menschen dort, acht Jahre später waren es 309, ein Plus von 53. Prozentual der größte Verlierer ist dagegen Falkenstein im Donnersbergkreis. Hier lebten 2011 noch 237 Menschen, Ende 2019 waren es nur noch 179, ein Minus von 58.